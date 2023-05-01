Ремонт автоэлектрики в сертифицированном сервисе проводится быстро и качественно. Чиним электрику в автомобилях любых марок и с любым пробегом. Электрооборудование обеспечивает работоспособность автомобиля. Эта разновидность приборов отвечает за движение и управление, удобство в салоне и комфортное вождение. Автомобильных корпус буквально пронизан электроникой: от зажигания и впрыска топлива до систем освещения и автокондиционера.



Диагностика и ремонт электрооборудования автомобиля нужны при заводском браке или непрофессиональной починке, проделанной ранее. Выполнять ремонт электрики автомобиля своими руками не рекомендуется. Лучше приезжайте в автосервис, где вам все сделает автоэлектрик. В автосервисе работают квалифицированные автоэлектрики недорого. Они помогут вам провести диагностику электрики, найдут и устранят неполадки.



Для того, чтобы определить мелкие неполадки, в частности – замена лампочек, отладка контактов проводки, необходимо провести диагностику электрики автомобиля. Наши специалисты с 1992 года работают в сфере установки и ремонта электрооборудования. Нам знакомы как уже признанные системы дополнительного оборудования и охраны автомобилей, так и самые последние, новейшие технологии защиты, модернизации и контроля за вашей машиной. Кстати у нас есть и полноценный ремонт электромобилей.

Охранные системы

Что касается охранных систем, то здесь на ваш выбор будет предложен широчайший спектр услуг от простых автосигнализаций и меток Black Bug до самых сложных комплектующих, способных взять ваш автомобиль в зону полной безопасности. Мы работаем такими марками, как Parkmaster (парковочные радары), StarLine (охранные системы с обратной связью), Panasonic (ксеноновый свет), Pandora (охранные системы с обратной связью), Fortress (простые, двусторонние, с обратной связью), Karakurt (автомобильный иммобилайзер), AutoCAN (интерфейсные модули шины CAN) и многими другими. Дополнительно к автосигнализациям мы предлагаем беспроводные реле блокировки двигателя, модули обхода штатного иммобилайзера, модуль запуска двигателя для работы с сигнализациями, модули стеклоподъемников, датчики воздействия, датчики движения и наклона, датчики удара, микроволновые, беспроводные герконовые и ультразвуковые датчики.

Услуги ремонта автоэлектрики

В рамках этой услуги наши специалисты выполняют следующий работы: