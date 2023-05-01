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Ремонт автоэлектрики
Вчера, 19:47
Ремонт автоэлектрики в сертифицированном сервисе проводится быстро и качественно. Чиним электрику в автомобилях любых марок и с любым пробегом. Электрооборудование обеспечивает работоспособность автомобиля. Эта разновидность приборов отвечает за движение и управление, удобство в салоне и комфортное вождение. Автомобильных корпус буквально пронизан электроникой: от зажигания и впрыска топлива до систем освещения и автокондиционера.
Охранные системы
Что касается охранных систем, то здесь на ваш выбор будет предложен широчайший спектр услуг от простых автосигнализаций и меток Black Bug до самых сложных комплектующих, способных взять ваш автомобиль в зону полной безопасности. Мы работаем такими марками, как Parkmaster (парковочные радары), StarLine (охранные системы с обратной связью), Panasonic (ксеноновый свет), Pandora (охранные системы с обратной связью), Fortress (простые, двусторонние, с обратной связью), Karakurt (автомобильный иммобилайзер), AutoCAN (интерфейсные модули шины CAN) и многими другими. Дополнительно к автосигнализациям мы предлагаем беспроводные реле блокировки двигателя, модули обхода штатного иммобилайзера, модуль запуска двигателя для работы с сигнализациями, модули стеклоподъемников, датчики воздействия, датчики движения и наклона, датчики удара, микроволновые, беспроводные герконовые и ультразвуковые датчики.
Услуги ремонта автоэлектрики
В рамках этой услуги наши специалисты выполняют следующий работы: