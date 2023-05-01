Все мы знаем, что качественный сон просто невозможен без хорошего матраса. Человек не полноценно отдыхает, не высыпается, а это может повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Заказать хороший, фирменный матрас вы можете на сайте компании. Наши консультанты подскажут какой матрас подойдет именно вам. На данном сайте легко выбрать спальные принадлежности, ведь здесь есть не только матрасы. Выбор осуществляется с помощью рассмотрения предлагаемого ассортимента или заполнения формы для поиска индивидуального варианта. Чтобы рассмотреть лучшие матрасы, вы можете ввести размер, высоту и жесткость изделия. Также можете указать свой вес, чтобы наш специалист помог вам с выбором.

Заказ выбранного матраса

Если вы готовы осуществить заказ, то можете смело нажать на клавишу Купить. После этого вам останется заполнить анкету:

Ф.И.О.

Вид оплаты

Адрес доставки.

Забрать заказ вы можете самостоятельно или заказать доставку курьерами. Если вы нуждаетесь в помощи специалиста, то подобрать матрас вам поможет консультант в онлайн чате. Для этого достаточно написать ему свой вопрос. Также вы можете позвонить по номеру телефона горячей линии. Звонок бесплатный, поэтому можно смело взять телефон и позвонить нам. Вы можете получить скидку до 30%, при заказе комплекта.

Оплата заказываемого товара

Чтобы оплатить товар, вы можете использовать любой способ безналичного расчета:

Электронные кошельки;

Карта любого банка.

Для некоторых наиболее удобный способ оплаты, это оплата с помощью мобильного банка. Здесь достаточно ввести номер счета получателя. Наши клиенты могут оплатить заказанный матрас не сразу, а по факту получения. Чтобы осуществить покупку, вам необходимо пройти простейшую регистрацию в нашем интернет- магазине. Для этого достаточно заполнить анкету с личными данными или привязать аккаунт из социальной сети. Для получения подробной информации вы можете обратиться к службе поддержки, отправив запрос по адресу электронной почты. Наши профессионалы помогут определиться с выбором матраса исходя из формы, материала, размера и даже наполнителя. Если позволяет время, вы можете лично посетить наш главный офис по адресу: Днепр, пр. А. Поля 109-А. Так вы сможете наглядно убедиться в компетенции наших сотрудников. Мы находимся на нулевом этаже тц. ЛВС.