Когда-то услуга проката автомобилей казалась роскошью. Сейчас многие фирмы предлагают прокат авто, это не сервис для избранных, а доступная каждому услуга. Ее преимущества очевидны, если Вам необходимо 5 человек встретить в аэропорту, что с багажом в Вашу машину не поместится. Чувствовать себя комфортно все будут в микроавтобусе, а дорога не покажется длинной и утомительной. Или Ваш автомобиль в ремонте, а сейчас нужно отвезти тещу за город. Приезжайте к нам, выберите автомобиль, пройдите процедуру оформления и загружайте баулы и сумки в новую машину. Вас попросили сопровождать партнеров фирмы в передвижениях. Ваш автомобиль, возможно, вместит всех гостей и соответствует деловому стандарту. Если нет, мы предлагаем прокат автомобилей в петропавловске камчатском.

В чем преимущества аренды?

Аренда автомобиля во многих ситуациях – экономичный и разумный выход. В непредвиденных обстоятельствах выручает ухоженный автомобиль со страховкой. Он позволит продемонстрировать статус, упростит передвижение по городу. Эффектно будет смотреться корпоративный пикник с выездом на БМВ. Прокат автомобилей без водителя – это экономно, быстро, просто. Мы предлагаем выбор машин: внедорожники, бизнес, средний и эконом класс. В автопарке присутствуют иномарки мировых производителей. Все автомобили застрахованы и своевременно проходят техобслуживание. При наличии водительского удостоверения и талона, а также гражданского паспорта оформление аренды занимает 15 минут. Мы можем доставить автомобиль в удобное место – на вокзал или в аэропорт к прибытию рейса. Доставка осуществляется бесплатно, если аренда производится на длительное время.

Как арендовать авто?

Автомобиль можно арендовать с водителем. Став постоянным клиентом фирмы, Вы можете рассчитывать на парк автомобилей на любой случай, обслуживание автомобилей осуществляет фирма. На сайте можно выбрать компанию, которая предоставляет услуги аренды. Больше не нужно узнавать у знакомых, где можно арендовать недорого автомобиль любого класса. Множество предложений аренды позволит очень быстро выбрать машину на любой кошелек и вкус. На одном портале собрана вся информация об аренде авто, включая лимузины и микроавтобусы. Если авто вышло из строя, а Вам нужен транспорт, если нужно крутое авто, чтобы завоевать сердце девушки, если предстоит бизнес встреча, и нужно произвести впечатление, обращайтесь в нашу компанию.