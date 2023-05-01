Выбор автомобиля – всегда сложная задача, поскольку выбор очень велик, мнения разнятся, необходимо сопоставить множество параметров. Для облегчения выбора разработан данный сайт. Подбор по параметрам сделали понятным и простым. По каждой модели представлены отзывы и фото, технические характеристики, стоимость. На сайте также представлены новости автосалонов, рейтинги, сравнения автомобилей. Индивидуальный вариант позволяет выбрать разнообразие кредитных программ. Дальнейшее оформление и экономию времени обеспечат виды страхования. Воспользуйтесь трейд-ин и обменяйте старую машину на новую. Мы можем выкупить Ваш автомобиль. У нас представлен большой выбор моделей разнообразной комплектации, который удовлетворит любого покупателя. Воспользуйтесь программой утилизации и продайте неиспользуемую машину.

Что предлагает сайт?

На сайте собраны автосалоны официальных дилеров. Поиск производится по марке автомобиля или большой карте города. Рейтинг сформирован на основании отзывов, он поможет сделать окончательный выбор. Сегодня в РФ новые авто предлагают 80 производителей, ежедневно реализуется 300. С учетом различной комплектации моделей, задача выбора автомобиля становится особенно трудоемкой. Цель ресурса – максимально упростить поиск автомобиля. На сайте можно найти автомобильные новинки, появившиеся на авторынке недавно. Сервис по выбору авто учитывает множество параметров, позволяющий выбрать подходящий вариант авто. Посетитель сайта получает консультацию специалиста по любой модели, предлагаемой салонами на месте или под заказ. Специалисты расскажут о технических характеристиках, возможностях приобретения дополнительного оборудования.

Как купить авто?

В зависимости от требований, специалисты подберут необходимую комплектацию. В наличии имеется множество комплектаций, необходимо выбрать нужную. По условиям предложения трейд-ин можно продать автомобиль на месте, а сумму внести в счет автомобиля, купленного в салоне и домой уехать на новом автомобиле. Вы сможете сэкономить время и деньги не продаже и приобретении. В автосалоне трейд ин авто предложены актуальные модели авто. Если необходима комплектация, которая отсутствует, оформляется заказ и со склада дилера поставляется автомобиль необходимой комплектации. Дополнительное оборудование заказывается аналогично. Для любой марки можно заказать и приобрести фирменные товары. Главное направление деятельности автосалона – реализация и обслуживание импортных машин различных марок.