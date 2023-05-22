Покупаем б/у авто

В этой статье мы с вами рассмотрим как купить дешевые бу авто выгодно в плане финансовом и состоянии автомобиля. Перед тем как начать поиск вам необходимо как можно конкретнее определиться с такими параметрами как – сумма, которую вы готовы отдать за автомобиль, какого года он должен быть, в каком состоянии и так далее.

Не стоит сразу браться за огромное количество похожих друг на друга вариантов

Если вам необходим седан, то значит нужно искать именно седан. Если вы ищите машину на механической коробке передач, то в критериях поиска указываем эту особенность. Если говорить об идеальном запросе, то в финале составления всех критерий вы должны определиться с маркой и состоянием автомобиля, который планируете приобрести. Но вам не стоит никогда забывать о таком правиле, что даже самый идеальный вариант найденный вами среди бу автомобилей, после покупки будет требовать к себе каких то затрат, пусть они будут не большие, но они будут.



В любом случае в первый месяц эксплуатации вам придется потратиться на различного рода мелочи, например новые коврики, дворники, моторчик омывателя и многое другое, что вышло из строя или вы просто решили заменить. Именно по этой причине вам лучше снизить сумму которую вы планировали потратить на покупку автомобиля примерно на 10%, это позволит вам оставить часть бюджета на первостепенный ремонт. Ведь основываясь на практике вам эти деньги обязательно понадобятся. Кстати вы можете так же купить хэтчбек БУ очень быстро!

Стоит сразу отказаться от самых дорогих и самых дешевых вариантов

Стоимость автомобиля – является самой абстрактной величиной в объявлении, ведь сущность человека всегда просит приобрести, что либо, по низкой цене, а продать по более высокой. В большинстве объявлений цена никак не отражает реальную стоимость автомобиля, ведь в первую очередь это желание продавца. Именно поэтому вам стоит взять планку в середину стоимости и искать подходящие объявления и предложения. Чересчур дешевые предложения автомобиля с такими же характеристиками вызывают сильные подозрения. А дорогие в большинстве случаев демонстрируют неоправданность требований.

Сопоставляйте год и пробег

Пробег автомобиля – ещё один очень «скользкий» параметр, ориентироваться на который тяжело. «Скручиванием» спидометра занимаются, в общем-то, почти все, кто имеет отношение к купле-продаже автомобилей, начиная от «частников» и заканчивая официальными дилерами.