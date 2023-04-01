 Силовой кабель » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Силовой кабель

Силовой кабель

Вчера, 11:01

Силовой кабель ВВГнг-FRLS используют для передачи электроэнергии, а также в стационарных электроустановках, кабель огнестойкий. Традиционно FRLS называют именно огнестойкий, который сохраняет работоспособность и характеристики при воздействии пламени 3 часа. Измеряется огнестойкость пределом по времени, напряжением под влиянием пламени, температуре пламени, условиями монтажа. «FR» означает, что кабель не горит в открытом пламени, сохраняет характеристики 180 минут, не поддерживая горения. Изоляция не выделяет вредные вещества и дым. Огнестойким барьером является слюдосодержащая лента, которая противостоит огню и высокой температуре. Кабель используется также на атомных станциях, в жилых домах. Его прокладывают на пожаро и взрывоопасных объектах. Благодаря изоляционным свойствам, кабель обеспечивает безопасность при скоплении людей.

 

Где применяется кабель?

Кабель используется при прокладке в линиях систем безопасности, а также других систем, функционирующих при пожаре, предназначен для распределения электроэнергии в электроустановках в качестве огнестойкого. Кроме этого, кабель имеет уменьшенной пожароопасность, дымовыделение. Состоит из медной токоведущей жилы, изоляции из слюдосодержащих лент, ПВХ с малой пожароопасностью, оболочки с небольшим газовыделением. Используется одиночно или в группе стационарных сетей питания противопожарной защиты, реанимационного оборудования медучреждений, освещения путей эвакуации, дымоудаления, других электроприемников, сохраняющих работоспособность при пожаре. Для общепромышленного использования кабель задействован на АЭС, применяется для кабельных систем и внутренней прокладки, включая взрывоопасные зоны. Так же у нас есть в наличии и кабель купэв.

 

Сколько стоит кабель?

Кабель эксплуатируется в специальных, электрораспределительных сетях внутри жилых и промышленных помещений. Его сфера применения очень широка. Это АЭС и химические заводы, коттеджи и квартиры. Основное отличие кабеля – наличие оболочки, которая не поддерживает горение, при разрушении не производит задымления. В остальном простой кабель без ограничений в эксплуатации. Нельзя не вспомнить о цене кабеля, которая выше стоимости стандартного кабеля с одинаковыми характеристиками. Это оправдано поскольку множество пожаров происходит из-за возгорания кабелей и изоляционных оболочек. Все применяемые огнестойкие кабели на территории РФ, независимо от производителя, технических характеристик, сечения должны отвечать требованиям ГОСТ.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оптический кабель

«Воля-кабель» переоформила семь лицензий на вещание

Cartoon Network и TCM без системы Conax для платформы "n"

«Воля» получила лицензии во Львове, Краматорске, Кировограде и Крыму

Английские коровы оставили без связи абонентов Vodafone

НКС подключила к своей сети Звездный городок


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Апрель 2023 (102)
Март 2023 (261)
Февраль 2023 (14)
Январь 2023 (9)
Декабрь 2022 (23)
Ноябрь 2022 (40)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж