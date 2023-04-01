Услуги дезинсекции

Вы решили с проблемой постельных клопов справиться самостоятельно? Тогда необходимо набраться терпения, отыскать свободное время, чтобы изучить необходимую информацию. Вы найдете в интернете на эту тему массу статей с описанием огромного количества средств, которые невозможно найти на рынке или в магазине, а только на черном рынке, если есть связи. Гарантии также никакой нет. Если дезинсекцию заказываете у профессионалов, то сэкономите здоровье, деньги и время. Клопов компания уничтожает химическими методами, используя новейшие средства. Обработка квартиры продолжается 40-60 минут. Цена за уничтожение постельных клопов 1600руб. в однокомнатной квартире с гарантией на год. В зависимости от заражения помещения клопами, может потребоваться повторная обработка. Кстати мы так же знаем как и травить муравьев.

Какие гарантии дает компания?

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Какие средства применяются для борьбы?

Некоторые клопы питаются мальками и икрой промысловых рыб, многие портят урожай, и лишь один вид является человеческим паразитом – это постельный клоп. Благодаря множеству видов, клопы в природных экосистемах играют важную роль. Несмотря на невысокую уязвимость, относительно несложно уничтожить клопов в отдельной квартире. Есть несколько основных способов борьбы с клопами, которые используются при разных обстоятельствах и дают различный результат. Наиболее эффективный, универсальный, распространенный способ – это применение химических инсектицидов. Он дает возможность справиться с клопами при любом уровне заражения, при разном составе семьи в любой сезон. Применение инсектицидов от домашних клопов – наиболее эффективный метод уничтожения. Эффективные препараты достаточно дороги и применяются единовременно.