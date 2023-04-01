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Резиновая плитка
Вчера, 18:56
Совсем недавно на строительных рынках появился новый уникальный материал. Не всем знакома его характеристика, места применения. Речь идет о многофункциональном покрытии, именуемом как покрытие для детских площадок. Используется она на открытых площадках и в помещениях. Ею можно декорировать прилегающую территорию возле бассейна. На садовом участке ею укладывают тротуарные дорожки. Плитка имеет повышенную эластичность, за счет чего относится к травма-безопасному покрытию,идеальна для обустройства детских площадок. Ею удобно выложить пол в ванной комнате, мастерской, гараже и подобных местах. По внешнему виду напоминает обычную стандартную плитку.
Цветовая палитра разнообразная
За счет такого разнообразия цветов возможно создание уникального ландшафтного дизайна. В составе резиновой плитки основной компонент - фракционная резиновая крошка, после переработки покрышек от автомобилей. По технологии изготовления может состоять из одного слоя и двух слоев. В последней нижний слой обычно черного цвета. Верхний выполняется с добавлением разнообразных красителей. При укладке своими руками, необходимо придерживаться определенных правил при ее настилании.
Обычно укладку проводят либо на грунт или же на твердую поверхность