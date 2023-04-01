Резиновая плитка Совсем недавно на строительных рынках появился новый уникальный материал. Не всем знакома его характеристика, места применения. Речь идет о многофункциональном покрытии, именуемом как покрытие для детских площадок. Используется она на открытых площадках и в помещениях. Ею можно декорировать прилегающую территорию возле бассейна. На садовом участке ею укладывают тротуарные дорожки. Плитка имеет повышенную эластичность, за счет чего относится к травма-безопасному покрытию,идеальна для обустройства детских площадок. Ею удобно выложить пол в ванной комнате, мастерской, гараже и подобных местах. По внешнему виду напоминает обычную стандартную плитку. Цветовая палитра разнообразная За счет такого разнообразия цветов возможно создание уникального ландшафтного дизайна. В составе резиновой плитки основной компонент - фракционная резиновая крошка, после переработки покрышек от автомобилей. По технологии изготовления может состоять из одного слоя и двух слоев. В последней нижний слой обычно черного цвета. Верхний выполняется с добавлением разнообразных красителей. При укладке своими руками, необходимо придерживаться определенных правил при ее настилании. Обычно укладку проводят либо на грунт или же на твердую поверхность первый способ применяется в основном для садовых и огородных площадок. Вначале нужно снять верхний слой грунта, одновременно очищая его от сорняков. Затем он тщательно трамбуется. На него насыпается слой щебня, около 10 см. Затем готовится смесь из песка и цемента в соотношении 1/3. Равномерно этой смесью по всей поверхности закрывается щебневый слой. Он и будет основанием для покрытия из плитки. Чтобы не произошло смещение конструкции, лучше делать это с использованием бордюра.

при втором способе плитка укладывается на твердое основание, состоящее из деревянного настила, бетонной стяжки, либо покрытия из асфальта. Желательно, чтобы эти основания имели максимально ровную поверхность. Резиновая плитка выпускается разных форм. Есть кстати и обычное резиновые покрытия для площадок. Для удобства и практичности предпочтительнее остановить свой выбор на резиновой плитке, для соединения которой используются втулки. Пазловое соединение не рекомендуется, так как оно оказалось непрактичным. Плитка с таким соединением снимается с производства. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





