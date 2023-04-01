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Упаковочная лента

Вчера, 18:52

Упаковочная лента из полиэстера обладает высокой эластичностью и прочностью. Она используется для обвязки грузов и постепенно вытесняет, применяемую с такой же целью, стальную упаковочную ленту. Полипропиленовая упаковочная лента применяется при упаковке и транспортировке различных грузов: бытовой техники, кирпича, керамической плитки, древесины, строительных блоков. Она имеет большую прочность на разрыв. Компания начала деятельность с внедрения на отечественных предприятиях новой технологии упаковки – обвязки грузов полиэстеровой лентой. Для обеспечения потребностей быстро растущего рынка и удобства клиентов, мы значительно расширили направления деятельности и ассортимент упаковочных материалов. Это пластиковые и картонные защитные уголки, пряжки, замки, скрепы, скобы, а также термойсадочная и стрейч пленка, полиэстеровая и полипропиленовая лента. Кстати у нас так же есть и другое фасовочно упаковочное оборудование.

 

Какой бывает упаковочная лента?

Современная упаковочная лента применяется чаще всего для обвязки картонных ящиков, а также тары, изготовленной из пластика. Компания предлагает следующие виды упаковки: полипропиленовая упаковочная лента, которая обладает высокой прочностью и пластичностью, ее рекомендуют использовать, если требуется обвязка тяжелой большой тары.

Подобная упаковочная лента сохранит товар при транспортировке, погрузке-выгрузке. Главное преимущество материала – коррозионная устойчивость и влагостойкость, а также малый вес. Полиэстеровая лента – очень экономичный и прочный материал, по прочности не уступает стали. Такая лента легче и пластичнее, используется для обвязки грузов большой тяжести. Как показывает практика, пластиковая лента стала более популярной, чем металлическая.

 

Какие преимущества имеет лента?

Пластиковая лента имеет следующие преимущества: она позволяет значительно экономить средства. Большой метраж изделий позволяет упаковать больший объем продукции. Ее можно использовать со специальным упаковочным оборудованием, обеспечивающим при упаковке необходимое натяжение. Компания также реализует инструмент, к которому относятся машинки для обвязки, пломбираторы, натяжители. При упаковке небольшого объема товара они достаточно эффективны. В электрическом упаковочном оборудовании концы ленты соединяются и автоматически скрепляются, что дает возможность ускорить упаковку, работать с большими объемами. Мощные промышленные установки и полуавтоматические машинки упаковывают продукцию надежно и тщательно.

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