В данном разделе размещены варианты сделок с разной недвижимостью и порядок оформления документов. Эта информация позволит разобраться в проведении сделки. На сайте представлен телефон, по которому бесплатно можно получить консультацию, организовать подготовку документов, информацию о самой сделке с регистрацией у специалиста. При различных типах сделок оформляемые документы почти одинаковые, информация подается на примере сделки купли-продажи. Порядок регистрации и оформления сделок, сделки с загородной недвижимостью, сопровождение сделки, перечень оформляемых документов. Он довольно объемен, сначала его нужно структурировать. Сгруппируем по стадиям оформления, групп будет три: подтверждающие право собственности и правоустанавливающие документы, договорные и сопровождающие сделку. Дробление бизнеса кстати осущетвляется примерно так же.

Какие нужны документы к сделке?

Правоустанавливающие документы должны быть готовы к заключению сделки, иначе Вы не можете ей распоряжаться. Все эти вопросы рассмотрены на главной странице. При совершении сделки, когда готовы к заключению договора регистрирующие собственность и правоустанавливающие документы, приступают к оформлению договорных документов и документов, сопровождающих сделку. Договорные документы описывают процедуру и фиксируют переход на отчуждаемый объект права собственности. Они включают: предварительный оговор, передаточный акт, договор, денежную расписку продавца. Расписка и предварительный договор необходимы сторонам, а передаточный акт и договор нужны для регистрации сделки в регистрационной службе. В процессе сделки с недвижимостью без предварительного договора не обойтись.

В чем суть документов?

Предварительный договор вступает в силу после подписания сторонами сделки. Денежная расписка и предварительный договор составляются самостоятельно или нанятым специалистом. Оформляют его в простой письменной форме с помощью westlegal.ru. Основной договор готовится в простой форме или в нотариальной при заключении сделки. Когда договор оформляется нотариально, следует обращаться к нотариусу, который обслуживает район размещения объекта. Если собираетесь зарегистрировать и оформить договор в простой форме, образцы можно посмотреть на сайте, а требования и порядок составления предложены здесь. Передаточный акт – выполнение сторонами своих обязательств. Он содержит в обязательном порядке реквизиты сторон, фиксирует передачу объекта, отсутствие претензий сторон договора.