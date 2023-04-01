Наиболее комфортным является вывод из запоя на дому, который обойдется в 6400руб, в том числе выезд нарколога. Сутки в стационаре стоят 8500, стандартная помощь длится трое суток. Назначается при длительных запоях, есть VIP помещения. Амбулаторное обслуживание в Центре – 5000. Он круглосуточно на связи, предоставляет консультацию, выезд на дом по области, госпитализацию в стационар с лечением алкоголизма. Для оценки, можно ли самостоятельно выйти из состояния, что из этого может получиться, необходимо разобраться в сути вопроса Запой – долгое злоупотребление спиртным, которое имеет целью снятие абстинентного синдрома порцией алкоголя. Это замкнутый круг, когда средством лечения является спиртное, дающее кратковременный эффект, после чего тяжесть похмелья усугубляется.

Чем опасен синдром?

Самому справиться с запоем есть возможность, когда пациент может усилием воли от алкоголя отказаться, несмотря на желание опохмелиться. Не всегда возможен подобный подход. При долгом употреблении спиртного в организме накапливаются элементы этилового спирта, нарушающие функции органов. При попытке закончить алкоголизацию появляется паника, мозг не может приспособиться, происходит сбой, разбалансировка, что приводит к панкреатиту, эпилептиформным припадкам, гипертоническим кризам. Особенно опасен синдром для пациентов, которые, имеющих хронические заболевания: панкреатит, гепатит, бронхиальная астма и др. Провоцирует похмелье патологии, осложнения, опасные для жизни.

Как проходит лечение?

Вывод из запоя на дому дает возможность быстро избавить больного от желания опохмелиться, сокращает токсическое воздействие и метаболизмов, уменьшает период восстановления трудоспособности и реабилитации. Нарколог выезжает, проводит диагностические процедуры, мероприятия, который включает внутривенную терапию, инъекции специальных препаратов, подбирает терапию. После окончания процедур пациент засыпает на время, в зависимости от использованной схемы лечения. Конкретные дозировки и список препаратов назначает нарколог на основании обследования с учетом общего состояния пациента и сопутствующей патологии. При оказании помощи больному с длительным запойным состоянием рекомендуется повторная специализированная терапия. Лечебная программа позволяет безопасно прервать запой.