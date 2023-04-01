Как найти жилье в Болгарии?

У приобретения недвижимости в Болгарии имеется целый ряд преимуществ, с которыми сложно соперничать другим странам Европы. Значимыми факторами при выборе Болгарии являются ее близость с Россией, простой и похожий для понимания язык, всем знакомая культура православия, теплое и долгое лето и, что еще очень важно, самое дешевое жилье в Болгарии на море. Ведь недаром апартаменты в болгарии являются лидером зарубежного спроса России: каждый год совершается примерно десять тысяч сделок.

Отличный отдых благодаря жилью в Болгарии

Из-за приверженности граждан России к отдыху в исторической стране, почти во все города Болгарии, возможно, долететь на самолете. И если ваше настроение испортилось из-за дождливого серого дня, то уже вечером вы будете наслаждаться солнечным пляжем: при наличии жилья необходимость бронирования номера в отеле отпадает. К гражданам России в Болгарии отличное отношение, много тех, кто говорит на русском, тут чистые пляжи, а также высокий уровень охраны. Отдых и покупка жилья в Болгарии – это просто отличный вариант для семейных людей с детьми, и конечно для пенсионеров, к которым приезжают внуки.

В каком месте купить жилье в Болгарии?

Столица является выбором для тех, кто захотел войти на "внутренний рынок" для приобретения недвижимости, которое подходит для постоянного проживания. Также это относится и к другим большим городам. Деревни для горнолыжников – например Банско, которая пользуется огромным спросом благодаря как долгому сезону, так и отличной инфраструктуре, а также разнообразию трасс. Жилье в Болгарии не имеет конкуренции. Так в Добричской области – это как Балчик, так и Албена, а так же Кранево, а в Варненской – это Золотые пески, и конечно же в Бургасской – это Солнечный берег, Несебр, Свети-Влас, Созопол, Поморие.

Стоимость жилья в Болгарии

Самыми дорогими регионами считаются побережье и столица. Жилье в Болгарии на море по-разному стоит, это будет зависеть от курорта. Золотые пески и Варна стоят подороже, Солнечный берег и Бургас дешевле. Жилье в Болгарии от застройщика обойдется дороже, чем вторичная постройка: это объясняется ужесточением требований строительства за последние годы. Но и даже в данном случае один квадратный метр уже не будет стоить дороже тысячи евро. Самыми недорогими предложениями на море считаются цены до тридцати тысяч евро. Недвижимость в Болгарии от собственника и от застройщика во всех ценовых категориях широко представлена в нашем каталоге, у нас на сайте. Лучшая недвижимость в Болгарии, цена которой превышает двести пятьдесят тысяч, дает автоматически право на получение вида на жительство.