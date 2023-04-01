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Обслуживание мобильных телефонов

Вчера, 10:16

Каждый человек ценит свой мобильный телефон, так как без этого устройства достаточно непросто комфортно обустроить свой бизнес и даже быт. Чтобы не расставаться со своим гаджетом на очень длительное время мы предлагаем услугу ремонт honor и других телефонов, и выполняем ее в максимально сжатые сроки. Наш сервисный центр имеет в постоянном наличии огромное количество необходимых для ремонта запасных частей для самых популярных моделей телефонов. Если ваш гаджет стал “барахлить” или полностью не работает, обращайтесь в наш сервисный центр и мы поможем восстановить устройство для вашего комфортного пользования.

Услуги сервисного центра

Сервисный центр предлагает широкий спектр услуг и занимается ремонтом не только смартфонов, но и различных других гаджетов. Перед тем как выставить предварительный счет за ремонт вашего устройства, мы проводим диагностику устройства с помощью специального оборудования, благодаря чему можем точно определить поломку и приступаем к ремонту уже точно зная какая неисправность у данного гаджета. Обратившись в наш сервисный центр вы можете воспользоваться такими услугами как:

  • обновление или замена модульных дисплеев, экранов и тачскринов;
  • замена корпуса;
  • замена мелких комплектующих, в частности кнопок, шлейфа, разъемов для зарядного устройства, камера, динамика, микрофона;
  • чистка платы после воздействия влаги;
  • замена аккумуляторной батареи;
  • перепрошивка программного обеспечения.

Ремонтируя мобильные телефоны, наши мастера используют только оригинальные запасные части и дают гарантию на выполненные работы. С нашей помощью вы сможете вернуть к жизни свой смартфон и не искать деньги на покупку нового гаджета.

Почему стоит обращаться к нам?

Наш сервисный центр пользуется огромной популярностью, и этому есть веская причина. Мы всегда даем гарантию на выполненные работы и наши клиенты чувствуют себя в безопасности. Также использование оригинальных запасных частей значительно продлевает “жизнь” вашего устройства, а соответственно и клиент остается доволен выполненной нами работой.

Если вы хотите чтобы ваш сломанный телефон “вернулся к жизни” и полноценно выполнял свои функции, приходите к нам, и мы приложим максимум усилий, чтобы ваш телефон работал так же как и в первый день после покупки!

С нашей помощью к жизни вернется гаджет с поломками любого уровня сложности!

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