Деревянные лестницы являются обязательной частью бани, двухуровневой квартиры, загородного дома, дачи. Дом с ними становится уютнее, лестницы становятся центром композиции, привлекая внимание. Дерево экологично, надежно, красиво. Лестница из массива в самом простом исполнении смотрится дорого и респектабельно. Лестницы на второй этаж из дерева бывают комбинированными, маршевыми, винтовыми, с перилами, с необычными по форме или прямоугольными ступенями. Стоимость деревянных лестниц отличается и зависит от способа обработки массива, вида древесины, особенностей исполнения, типа конструкции, наличия декоративных элементов – резных перил или балясин. В отличие от лестниц металлических, изготовление лестниц на второй этаж из массива дерева требует профессионализма, соблюдения условий обработки и хранения, тщательного выбора материала.

Какие лестницы предлагает изготовить компания?

Деревянные лестницы на заказ являются эксклюзивными конструкциями, которые дополняют интерьер, созданные с учетом расположения и пожеланий заказчика. В исполнении каждая лестница уникальна и является произведением искусства. Работы по изготовлению для дачи или загородного дома деревянных лестниц по индивидуальному проекту требуют дополнительного времени. Тем, кто не желает ждать, идеальным решением будут деревянные готовые лестницы от европейских производителей. Модульные лестницы из дерева включают стандартные элементы, необходимая конструкция получается комбинированием различных элементов. По желанию заказчика можно дополнить лестницы недорогими деревянными перилами, подступенками, косоурами, балясинами необходимых размеров и формы.

Как заказать деревянную лестницу?

Чтобы приобрести деревянную лестницу для дома недорого, следует ознакомиться с вариантами, которые представлены в каталоге компании или связаться со специалистами для заказа лестниц из массива дерева по эскизам заказчика. Компания занимается продажей и изготовлением деревянных лестниц в любом исполнении и разнообразной конструкции. Мы предлагаем лестницы в широком ценовом диапазоне, выпускаем лестницы стандартных размеров, по индивидуальным заказам. Изготовление деревянных лестниц требует использования качественных материалов и современного оборудования. Деревянные лестницы для загородного дома или дачи несут, как правило, эстетическую и функциональную нагрузку – органично вписываются в интерьер, отличаются долговечностью и прочностью. Так как архитектура загородных домов отличается разнообразием, деревянные лестницы должны выполняться из качественных материалов и вписываться в интерьер.