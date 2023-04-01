Полнотелым называется плотный кирпич с минимальными пустотами и водопоглощением 8%. Его поверхность выполняется с накатом, и стены, выполненные из него необходимо штукатурить. Кирпич является уникальным материалом. Постройки из такого кирпича прослужат длительное время и сохранят цвет. Много лет такой кирпич используется при создании каминов и печей, даря тепло и комфорт дому. Строительный применяется для стен и фундаментов, облицовочный используется для печей, за это его называют также печным. Красный является наиболее популярным и используется при строительстве колонн, несущих стен. Керамический хорошо переносит низкие температуры и резкие их перепады. Пористость кирпича определяет качество сцепления с раствором, теплопроводность и влагостойкость.

В чем особенность кирпича?

По теплозащите полнотелый кирпич уступает многим стеновым материалам. Для сокращения потерь тепла применяют колодцевую кладку, когда выкладывают практически две стены в полкирпича, которые соединяются мостиками из такого же кирпича. Конструкция образует колодцы, которые заполняются керамзитом или шлаком, но ослабляет прочность. Эстетически кирпич не смотрится и его штукатурят или отделывают другими материалами. Здесь можно ознакомиться с ценами на полнотелый кирпич, предлагаемый от производителей. Они размещены в сравнительной таблице. Приобрести его можно, перейдя на сайт производителя. Применяется кирпич при устройстве каминов, печей, фундаментов, сводов, стен. Главные его виды силикатный и красный. От качества цоколя зависит влажность в доме. Полнотелый кирпич защищает подвал от атмосферных осадков. Кстати вы можете кирпич силикатный купить волгоград на нашем сайте.

Где применяется кирпич?

Лицом любого дома являются наружные лестницы, которые подвержены действию атмосферных факторов, способствующих ее разрушению. Чтобы этого избежать, следует приобрести полнотелый материал. Не секрет, что при возведении коттеджей часто применяют кирпичный фундамент, работающий в экстремальных условиях, которые могут разрушить фундамент. Профессионалы рекомендуют кирпич, который работает при любых условиях. К выбору материала для фундамента следует подходить ответственно. Для возведения лифтовых шахт рекомендуют приобрести красный керамический, который отличается долговечностью. Колонны выступают опорами для сводов, и лучшим выбором является полнотелый кирпич – удобный и прочный стройматериал. Красный кирпич подойдет для дымоходов и печей.