Террасная доска применяется для настила пирсов, террас, садовых дорожек, открытых веранд, на открытых участках. Ее свойства, в связи с этим, во многом аналогичны половой доске, но имеют высокие требования к климатическому и механическому воздействию. Компания предлагает недорогую террасную доску из лиственницы от лучших производителей. Если необходимо на открытых площадках покрыть полы: в беседках, на террасе, то рекомендуем приобрести террасную доску вельвет. Террасная доска из лиственницы обладает важными характеристиками, которые дают возможность применять ее для настила на причалах, патио, бассейнах, верандах, террасах. Экологически чистый материал имеет хорошую морозостойкость и влагостойкость. Стоимость террасной доски, выполненной из различных пород, вполне доступна и прослужит многие годы, благодаря отличному качеству.

Какие характеристики имеет террасная доска?

Декингом или террасной доской называют материал, применяемый на открытом воздухе для напольного покрытия. Так как этот строительный материал имеет множество достоинств, то застилать полы им можно на площадках для отдыха, террасе, причалах, беседках, верандах, дорожках. На требования прочности и устойчивости данного типа покрытия наложили отпечаток условия эксплуатации. Дешево приобрести террасную доску можно на строительных рынках. Она должна удовлетворять следующим условиям: быть устойчивой к ультрафиолетовому воздействию, температурным перепадам, атмосферной влаге. При ее производстве должны соблюдаться все требования технологии. Террасная доска вельвет – покрытие, которое имеет поверхность с рифлением канавками, которые предотвращают скольжение. Кстати террасную доску из ДПК купить в москве можно на нашем сайте.

Как выглядит палубная доска?

Рельефность шага и высота волны, материал палубной террасной доски по параметрам могут различаться, что на назначение доски не влияет. Доска вельвет получила широкую сферу использования и большую популярность, благодаря хорошему соотношению цены и качества и уникальным свойствам. ПрименяетсЯ она не только при обустройстве морских причалов, пирсов, бассейнов, но и для мощения открытых площадок. Благодаря рельефной структуре, настил предохраняет от скольжения, обеспечивая дополнительную безопасность. Доска для пола выполняется из древесины с полимерными добавками. Для ее изготовления, как правило, используется лиственница, поскольку порода к воздействиям окружающей среды чрезвычайно устойчива. Поскольку палбная доска имеет светлую окраску, то ей придают множество оттенков с помощью тонировки.