Покупаем картриджи

Компания занимается приобретением для офисной техники новых оригинальных картриджей. Не имеет значения причина, почему картриджи оказались лишними: технику списали или сломался принтер, купили не тот картридж или просто хотите продать картриджи по другим причинам. И скупкой и продажей картриджей мы занимаемся на всей территории России, и не имеет значения Ваше место жительства. Груз доставляется бесплатно, кроме головного офиса компании, имеются филиалы в регионах. Мы производим оплату банковским переводом при получении и проверке товара. На сайте можно ознакомиться с уровнем цен на приобретение расходных материалов. Следует отметить индивидуальный подход компании, и при оптовой поставке картриджей цены могут изменяться. В перечне приведены только наиболее популярные позиции, но мы приобретем любой картридж, если в прайсе его нет.

Какие условия предлагает компания?

Свяжитесь с нами, назовите количество и артикул картриджей, а цену мы обсудим индивидуально. Сотрудничество с нами – дело чрезвычайно простое. Вы звоните или сообщаете на электронную почту, какие можете предложить картриджи. Мы договариваемся об условиях оплаты и цене, доставку товара компания берет на себя курьером или транспортной компанией. Мы покупаем расходники всех известных производителей. Поиск необходимого картриджа можно производить по названию принтера или модели картриджа. При замене или поломке оборудования, если остались новые картриджи, компания выгодно скупит оригинальные картриджи для лазерных и струйных принтеров. Мы предлагаем выезд специалиста, оплату в удобной для Вас форме, предоставляем индивидуальные цены оптовым и постоянным клиентам. Прием картриджей производится на выгодных условиях в любых объемах. Мы так же осуществляем скупку картриджей в москве!

Какие скупаются картриджи?

Мы в готовы расходные материалы купить дорого, если они соответствуют условиям: они должны быть оригинальными и неиспользованными. Сегодня существует для струйной печати множество расходных материалов, работающих по различным технологиям, но основной принцип неизменен – на поверхность бумаги наносятся чернила под давлением. Отличается технология струйной печати получением качественных цветных изображений. Срок годности струйных картриджей указан на упаковке. Картриджи с неистекшим сроком можно продать без проблем. Процесс лазерной печати от струйной отличается тем, что на лист наносятся не чернила, а тонер. С помощью лазера он наносится на барабан, переносится на бумагу и вплавляется в нее при нагревании. Лазерная технология отличается низкой ценой и высоким качеством. Основной профиль компании – скупка новых картриджей любых марок.