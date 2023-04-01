Если вы занимаетесь туризмом или предпочитаете охоту, наверняка вы прекрасно понимаете, какую важную роль играет такой атрибут, как нож. Нож может пригодиться в любом туристическом походе, также как и в момент прогулки за грибами. Нож используется как средство защиты, в случае возникновения такой необходимости, как вспомогательное средство, которое может вам пригодиться для отрезания веревки, приготовления обеда, чистки рыбы, либо же для снятия шкуры с животного. Если вас интересует шкуросъемный нож, вы можете перейти на официальный сайт магазина, где вам представлены разные туристические ножи в соответствии с интересующей вас категорией. Выбор перед вами открывается действительно очень большой, поэтому предварительно мы рекомендуем вам ознакомиться с ассортиментом и приступить к выбору. Тем более на складной нож кинжал цена очень выгодная, сейчас на сайте действуют приятные скидки.

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Металл, используемый для изготовления клинка;

Материал, который представляет собой рукоятку;

Длина клинка.

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