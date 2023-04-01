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Как вызвать эвакуатор?

Сегодня, 10:16

С каждым годом количество водителей и автомобилей увеличивается все больше, часто не дороге встречаются битые, попавшие в аварию, сломанные автомобили. Неожиданно заглохший двигатель может нарушить планы всего дня. Но для подобных ситуаций есть эффективное решение – помощь эвакуатора. В каждом городе есть компании, предоставляющие услуги различного типа эвакуаторов. Самый дисциплинированный водитель не застрахован от вызова эвакуатора. Многие отличные водители попадают в неприятные ситуации по вине других участников движения, после которых не обойтись без помощи эвакуатора для доставки машины в СТО или в гараж. В сложной ситуации с Вами будет круглосуточный эвакуатор яблоновский.

Когда необходим эвакуатор?

Эвакуатор может понадобиться в любое время, поэтому мы работаем в любую погоду круглосуточно. Чтобы на призыв о помощи реагировать максимально оперативно, на основных трассах и улицах мы дежурим круглосуточно, навигационным комплексом оборудованы все эвакуаторы. Автомобиль сегодня – это неотъемлемая часть повседневной жизни, в большом городе без автомобиля не обойтись, незаменимое средство передвижения в путешествии. Россия – страна большая, и расстояния иногда приходится преодолевать огромные. На дорогах часто возникают сложные ситуации, от которых никто не застрахован. Служба эвакуатор оказывает различную помощь водителям, оказавшимся в непредвиденной ситуации: ДТП, поломка, спустившее на трассе колесо.

Как работает служба?

Накопленный опыт по эвакуации автомобилей позволяет специалистам слаженно и грамотно решать самые сложные задачи. Каждый водитель авто, имея телефонный номер службы, может надеяться, что его не бросят в беде. Мы экономим средства клиентов, многие из которых заказывают для транспортировки автомобиля на СТО или из салона заранее, получая, при этом, скидку. Цены на эвакуатор вполне демократичные, оплачиваемая сумма предварительно согласовывается с оператором. Эвакуатор – это современная техник, которая оборудована всем необходимым, чтобы провести эвакуацию любой сложности. Специалисты гарантируют бережное обращение, аккуратную погрузку/выгрузку автомобиля. Для вызова эвакуатора достаточно связаться с нами по телефону, сообщить нахождение автомобиля, его марку, и помощь придет максимально быстро.

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