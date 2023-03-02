Медицинский центр всем желающим предлагает медицинские услуги по проведению комплекса анализов и процедур для оформления медицинской книжки представителям профессий, где ее предоставление является обязательным условием. Оформление санитарной книжки в большинстве поликлиник занимает много времени, поэтому у многих соискателей бывают поддельные медицинские книжки, приобрести которые не составит труда. Получение санкнижки краснодар в нашем центре проходит без очередей, официальная санитарная книжка стоит не дороже контрафактного документа. Необходимые анализы и осмотры, процедура оформления книжек зависят от специфики профессиональной деятельности получателя. Пройти оформление в центре быстро и получить документ с занесением регистрационных данных в реестр могут представители соответствующих направлений трудовой деятельности.

Когда нужна медкнижка?

Медицинская книжка нужна в таких направлениях деятельности: химчистки, отели, прачечные, учащиеся на практике, товары для детей, салоны красоты, пищеблок или ресторан. Массажисты, мастера педикюра и маникюра, работники фитнеса, аптек, продовольственная торговля, пищевое производство, организация бытового обслуживания, образовательные учреждения, молочная промышленность. Медперсонал профилактических учреждений, стоматолог, косметолог, кондитерское производство, детские сады, детские оздоровительные организации. Пассажирские перевозки, общежития, гостиницы, водопроводные сооружения, водолечебницы и бассейны. Всем, чья деятельность связана с водой, промтоварами, продуктами, кто устраивается в школы или детские сады, врачам нужна медкнижка.

Что нужно для получения книжки?

Для этого необходимо сдать анализы и обойти врачей. Сегодня не только в СЭС можно получить санитарную книжку, но и но и в центрах, которые имеют лицензию для оказания подобной услуги. При оформлении книжки, необходимо знать, что бланки в свободную продажу не поступают. Выдаются чистые книжки в медучреждениях. Для получения необходимо оплатить бланк, пройти гигиеническое обучение, которое заключается в аттестации на медицинскую книжку. Когда бланк медицинской книжки будет на руках, можно сдавать анализы и обходить врачей. После этого необходимо обследоваться в кожном диспансере и дождаться анализов. Когда будут собраны все справки, пройдена аттестация, прослушана лекция, окончательно оформляется медицинская книжка, вклеивается в нее голограмма, и она выдается на руки.