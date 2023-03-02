 Медицинские книжки » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Медицинские книжки

Медицинские книжки

Вчера, 23:55

Медицинский центр всем желающим предлагает медицинские услуги по проведению комплекса анализов и процедур для оформления медицинской книжки представителям профессий, где ее предоставление является обязательным условием. Оформление санитарной книжки в большинстве поликлиник занимает много времени, поэтому у многих соискателей бывают поддельные медицинские книжки, приобрести которые не составит труда. Получение санкнижки краснодар в нашем центре проходит без очередей, официальная санитарная книжка стоит не дороже контрафактного документа. Необходимые анализы и осмотры, процедура оформления книжек зависят от специфики профессиональной деятельности получателя. Пройти оформление в центре быстро и получить документ с занесением регистрационных данных в реестр могут представители соответствующих направлений трудовой деятельности.

Когда нужна медкнижка?

Медицинская книжка нужна в таких направлениях деятельности: химчистки, отели, прачечные, учащиеся на практике, товары для детей, салоны красоты, пищеблок или ресторан. Массажисты, мастера педикюра и маникюра, работники фитнеса, аптек, продовольственная торговля, пищевое производство, организация бытового обслуживания, образовательные учреждения, молочная промышленность. Медперсонал профилактических учреждений, стоматолог, косметолог, кондитерское производство, детские сады, детские оздоровительные организации. Пассажирские перевозки, общежития, гостиницы, водопроводные сооружения, водолечебницы и бассейны. Всем, чья деятельность связана с водой, промтоварами, продуктами, кто устраивается в школы или детские сады, врачам нужна медкнижка.

Что нужно для получения книжки?

Для этого необходимо сдать анализы и обойти врачей. Сегодня не только в СЭС можно получить санитарную книжку, но и но и в центрах, которые имеют лицензию для оказания подобной услуги. При оформлении книжки, необходимо знать, что бланки в свободную продажу не поступают. Выдаются чистые книжки в медучреждениях. Для получения необходимо оплатить бланк, пройти гигиеническое обучение, которое заключается в аттестации на медицинскую книжку. Когда бланк медицинской книжки будет на руках, можно сдавать анализы и обходить врачей. После этого необходимо обследоваться в кожном диспансере и дождаться анализов. Когда будут собраны все справки, пройдена аттестация, прослушана лекция, окончательно оформляется медицинская книжка, вклеивается в нее голограмма, и она выдается на руки.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что такое категория медицинских работников

Аккредитация медицинских работников

Развивающие книги

Михаила Шаца уволили с СТС

Ликвидация компании (ИП)

Джулианна Мур представила новую книгу


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Март 2023 (258)
Февраль 2023 (14)
Январь 2023 (9)
Декабрь 2022 (23)
Ноябрь 2022 (40)
Октябрь 2022 (12)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж