Востребованной услугой является независимая экспертиза после ДТП, которая позволяет выявить повреждения ТС, и как они повлияли не работу авто, его остаточную стоимость. Во многих других случаях необходима экспертная оценка, включая нотариальную передачу автомобиля, страховые споры. Но наиболее часто обращаются к независимым экспертам при ДТП. В компании работают профессиональные эксперты и техники, которые оценивают ТС в соответствии с нормативными актами страховой и оценочной деятельности. Стоимость экспертизы для каждого конкретного случая будет оптимальной. В компании отсутствует привязка к месту жительства пострадавшей стороны или виновника. Это удобно и влияет на сроки прохождения экспертизы, когда необходим вызов обеих сторон. Чем быстрее будет проведен осмотр, тем проще отстаивать свои права.

Что такое независимая экспертиза?

Независимая экспертиза, которую может провести патруль 24, включает: подготовку и надлежащее оформление необходимых документов, оценку остаточной стоимости после ДТП, документализацию приборов учета, видео и фото фиксацию имеющихся повреждений, работу сертифицированного эксперта и технических специалистов по выявлению повреждений и осмотру. Расчет стоимости восстановительных работ, помощь в сборе, оформлении и подготовке документов, необходимых для предъявления РСА, нотариусу, в страховую компанию, в другие организации и компании, оценка необходимости приобретения деталей, агрегатов, узлов, других запчастей. Независимая экспертиза, стоимость которой приятно удивит, является уникальной возможностью получить пакет услуг без поиска экспертов. Достаточно связаться с нами и получить полный спектр услуг, включая независимую экспертизу.

Как проводится экспертиза?

В проведении независимой экспертизы большой опыт имеют специалисты компании, которые защитят имущество в процессе возмещения ущерба. В большинстве судов работают независимые эксперты компании. Каждый специалист отвечает за узкую сферу, среди них можно выделить экспертизу состояния почв, экспертиза для РСА, после ДТП, оценка оружия. В компании имеются оценщики и юристы, что позволяет компетентно решать самые сложные вопросы. Филиалы компании находятся в различных регионах. При проведении экспертизы гарантируется спектр услуг, юридическое сопровождение в судах. Специалисты компании разбираются в правовых вопросах, в изменениях правовых актов и законодательства. После проведения экспертизы пострадавшему выдаются на руки ее результаты. Экспертиза имеет юридическую силу, ее можно использовать в суде.