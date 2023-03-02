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Покупка кран-балки

Сегодня, 09:14

Покупка кран-балки – достаточно сложный и ответственный процесс, к которому необходимо относится с особой тщательностью и внимательностью.

 

Что такое кран-балка?

Итак, кран балка – это уникальное крановое оборудование, которое относится к мостовому типу и предназначается для разных погрузочно-разгрузочных работ на стройке. Также кран-балка активно используется для подъемно-транспортных работ на складах производственных предприятий, крановых эстакадах или промышленных цехах. Ещё кран-балки являются хорошими инструментами при разгрузке судов и при постройке каких-либо зданий со значительными площадями. Кстати вы можете купить кран балки на нашем сайте.

 

Преимущества кран-балки?

Кран-балки отличаются отличной универсальностью и сравнительно небольшими размерами, которые позволяют использовать их в самых разнообразных условиях, включая узкие пролеты и труднодоступные для другого оборудования местности. Именно поэтому, многие современные люди, а именно те, кто занимаются стройками, разгрузками и погрузками сравнительно тяжелых вещей очень часто задаются вопросом покупки кран-балки.

Стоит отметить, что кран-балки бывают разных типов и предназначений. На сегодняшний день, самыми популярными, и, пожалуй функциональными являются подвесные кран-балки, которые представляют собой универсальный мостовой кран, с ходовыми колесами на концевых балках. Колеса этих концевых балок опираются на двутавры – специальные подкрановые рельсы. Эти подкрановые рельсы (двутавры), в своё время, устанавливаются в потолочные перекрытия того места, где происходят работы. Подобное оборудование состоит из подъемного механизма (пролетной балки), пульта управления , ходовых кареток и специального вспомогательного оборудования. Кран-балка управляется, как правило, кнопочной станцией, которая находится внизу установки.

Подвесная кран-балка применяется в самых разнообразных сферах, среди которых: обслуживание крупных металлургических и энергетических оборудований, подъём разных грузов на предприятиях и других.

Покупка кран-балки от – действительно непростой процесс, к которому нужно относиться с особой ответственностью и внимательностью. При выборе кран-балки для своей компании или же для самого себя, нужно обращать внимание на все, даже самые маленькие тонкости данной спецтехники. Удачного выбора и всего самого лучшего!

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