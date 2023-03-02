Антикварные магазины готовы порадовать своим уникальным товаром не только коллекционеров, но и обычных любителей старинных и антикварных вещей. Антикварная торговля основывается на любви человека к предметам старины. Любовь к старинным вещам доступна далеко не каждому, но те, кто распробовал ее плоды – будет верен ей до конца своей жизни. Некоторые люди не понимают такой страсти к предметам старины, и втолковать им это влечение довольно проблематично. Для истинных поклонников антикварных шедевров совсем не важно: созерцают ли они полотно Леонардо да Винчи, или просто наслаждаются совершенством фарфоровой чашки, изготовленной несколько веков назад в провинциальной русской мануфактуре.

Продать антиквариат и предметы старины

Довольно часто предметы старины выставляются на продажу. И если вы не имеете в этом деле достаточного опыта, то можете обратиться в нашу организацию. Мы организуем для вас серьезную клиентуру, куда входят как частные коллекционеры, так и музейные работники, а также корпоративные собиратели. Приобретать антикварную продукцию могут и непосредственно антикварные салоны. Скупка производится за наличные и сразу. У нас кстати есть даже скупка значков.

Антиквариат и предметы старины

Антиквариат и предметы старины могут приобретаться как для пополнения личной коллекции, так и в качестве оригинального подарка достойному человеку. Некоторые приобретают антиквариатные вещицы для того, чтобы разнообразить интерьер своей квартиры, иметь дома в своем личном распоряжении предметы, напрямую связанные с «историей». Купить такие оригинальные предметы можно в антикварном магазине. Мы готовы предоставить своим покупателям разнообразные предметы старины, удовлетворяющие любой вкус и кошелек. Это и старинные иконы известных живописцев, антикварная мебель, живопись, букинистические издания, значки, статуэтки, открытки и пр.



Если антикварная вещь досталась вам по наследству, то непременно встает вопрос о ее материальной ценности. Эту услугу можно заказать в антикварном магазине. У нас работают высококвалифицированные оценщики, отличающиеся многолетним опытом работы в данной сфере; реставраторы и музейные специалисты разного профиля. Помощь специалистов в данном вопросе очень важна. Ведь мир старинных вещей требует не только обширной базы знаний, но и большого опыта, сотрудничающего с интуицией.