Ночными кошмарами каждого человека становятся появившиеся в доме клопы. Если вы уверены, что ночью вас беспокоят именно клопы, то готовьтесь к ожесточенной борьбе с ними. Полное избавление от клопов процесс трудоемкий и долгий. Многих мучает вопрос как избавиться от постельных клопов и как избавиться от запаха. Есть несколько методов борьбы с этими паразитами.

Способы борьбы с клопами:

самостоятельно, при помощи инсектицидов;

обращение в дезинфекционную службу;

народными средствами.

Никто не может застраховать себя от появления клопов. Первым делом нужно выявить местонахождение колонии клопов. Чаще всего при обнаружении постельных клопов прибегают к самостоятельной травле кровососущих паразитов. Эффективность окажется слишком мала, если клопы успеют отложить яйца. Самостоятельное избавление от постельных клопов может грозить отравлением химическими препаратами.



Еще одним вариантом полного истребления постельных клопов является вызов специалиста дезинфекционной службы. За одно они могут провести и дезинфекцию! Профессиональные сотрудники фирм знают о клопах все: места обитания клопов, периоды размножения, эффективные методы борьбы. Они посоветуют обработать не только вашу квартиру, но и прилегающие к ней территории. Только в этом случае можно с уверенностью сказать, что клопы по прошествии некоторого времени не переберутся от соседей к вам.



Не самым эффективным и надежным является метод уничтожения постельных клопов народными средствами. Но этот метод самый безопасный для человеческого организма. Так как эти насекомые не переносят резких запахов их уничтожают при помощи травяных сборов. Полынь, пижма, багульник и другие растения обладают едким запахом, поэтому их используют для приготовления таких сборов. Клопы отдают предпочтение грязным и захламленным помещениям, но вполне могут поселиться и в квартирах с чистотой и блеском. Постельные клопы очень быстро размножаются, образуя целые колонии. Они вызывают кожный зуд, аллергические реакции, причиняют боль.

Этапы подготовки к дезинфекции:

освободить помещение от животных, отключить компрессор и накрыть аквариум стеклом;

снять тюль, шторы, покрывала, постельное белье;

матрасы, одеяла и подушки убрать;

для лучшей доступности убрать все из шкафов и комодов.

Как только процедура дезинфекции будет завершена нужно проветрить и сделать влажную уборку помещения. Шторы, покрывала, постельное белье следует тщательно постирать. Можно воспользоваться любым из предложенных методов борьбы с постельными клопами, но для достижения лучшего результата следует обратиться к профессионалам.