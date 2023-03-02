Что такое SMM продвижение?

Каждый человек, у которого существует какой-то сайт, или какая-то организация, у которой снова ж таки есть какой-то сайт, все они прекрасно понимают, что для того, чтобы сайт легко находился поисковой системой, над ним необходимо работать, чаще всего это подразумевает продвижение сайта. Но если рассматривать концепцию продвижения сайта, то любой вариант можно разделить на две системы, точнее определить любой вариант к одному из двух вариантов. Что ж, давайте озвучим эти варианты:

Social media optimization (SMO продвижение);

Social media marketing (SMM продвижение).

Если рассматривать эти две системы, то они кардинально разные, но при этом в них есть что-то похожее. Разница состоит в способах, а общее в цели, а именно продвижение сайта.

Для начала давайте разберем SMO продвижение

Данной продвижение подразумевает развитие сайта, то есть, развивается сам сайта, больше внимания уделяется простоте и удобству работы с сайтом. Этот вариант продвижения подразумевает общение между посетителями. Такое продвижение имеет за своей целью именно сделать ресурс максимально посещаемым. В отличие от первой концепции продвижения, SMM продвижение в Алматы имеет немного другие задачи. Данный вариант продвижения более направлен на поиск новых посетителей, данный вариант очень сильно сотрудничает с социальными сетями, что позволяет привлекать большое количество посетителей. Если в первом варианте как инструмент для продвижения используется сам сайт, то во втором варианте используется больше другие сайты и социальные сети. Как видите разнице в инструментах имеет большое отличие, только вот цель все же одна и та самая, а именно, продвижение необходимого вам сайта. Первый вариант подходит к сайтам, которые существует не один год, при этом у них уже есть хороший список постоянных посетителей, который постоянно растет, но это не значит, что необходимо игнорировать SMM продвижение, его необходимо учитывать, но многого он вам предоставить не сможет. Но вот если вы решили только выйти на рынок с помощью вашего сайта, то вам необходимо действительно задействовать SMM продвижение, а уже потом переходить SMО продвижение. Так что с этой стороны может показать, что одно является продвижение логичным продвижением второго. С чего вам начинать, решать вам, но необходимо понять, что чем больше людей знает ваш сайт, тем быстрее вы достигните поставленной цели.