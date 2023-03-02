Сервер для 1С

Сегодняшняя доступность интернета и распространенность мобильных устройств предъявляют дополнительные требования даже к небольшим компаниям. Удаленный доступ не так давно был доступен только крупным организациям, но сейчас получение информации из любой точки является общедоступным. Мы расскажем здесь, как можно без лишних затрат и быстро организовать доступ к базам 1С. Традиционная схема работы в файловом режиме с 1С:Предприятием подразумевает доступ к базе с помощью протокола SBM. Один из компьютеров, при этом, является файловым сервером, остальные работают с размещенной информационной базой. Эта схема имеет множество недостатков. Значительное влияние оказывает на скорость работы пропускная способность и мощности клиентских компьютеров.

Какие преимущества дает удаленный сервер?

Файловый режим тормозит 1С, что проявляется особенно при переходе на конфигурации с помощью управляемого приложения, которое намного требовательнее к ресурсам, чем конфигурации предыдущего поколения. Если для удаленных компьютеров удаленный доступ можно организовать с помощью RDP, что не всегда доступно для малых компаний, не обладающих выделенным компьютер сервером в Интернете, то все намного печальнее с мобильными устройствами. Управляемое приложение, вместе с тем, предоставляет новые возможности. Это доступ к информационной базе, включая работающую в файловом режиме, что дает возможность качественно изменить без дополнительных затрат работу с информационной системой. Поднимается роль сервера на компьютере с информационной базой, который публикует информационную базу. Продолжать с ней работать можно в режиме сервера и в файловом режиме. У нас кстати осуществляется и продажа бу серверов.

Как организовать доступ?

Не обязательно, при этом, применение браузера, для получения доступа достаточно платформы в тонком клиентском режиме. Это дает возможность организовать доступ для мобильных и удаленных клиентов, улучшить работу малопроизводительных компьютеров в офисе, поскольку основные вычисления выполняются на стороне сервера от , сведен к минимуму передаваемый по сети трафик и нагрузка на компьютер. Ниже рассмотрены конфигурации, чтобы организовать доступ к малым базам, которые работают на базе клиентских ОС в файловом режиме. Сейчас поддерживаются основные веб-серверы IIS и Apach. На машине с сервером необходимо установить модули и платформу расширения веб-сервера.Их установить можно дополнительно, запустив программу установки платформы. Механизмы применяются в различных комбинациях.