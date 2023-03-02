Персональный компьютер, это наш первый помощник в работе. Как и любая другая техника - она требует периодического обслуживания. Будь то обычный системный блок или ноутбук. Рассматривая обслуживание компьютеров, не будем касаться системных вопросов, только техническая часть.

Обслуживание ноутбуков

Ноутбук надежное, мобильное устройство. Но все-таки и он требует внимания. Прежде всего, ноутбук должен быть всегда чистым, снаружи и изнутри. За счет повышенной плотности компоновки электроники, ноутбуки очень легко перегреваются. Для обычного компьютера, остановка вентилятора на блоке питания или процессоре не приведет к серьёзным проблемам, более того, процессоры Intel seleron работают и в таком режиме. У ноутбука надо внимательно следить, чтобы из вентиляционного отверстия сбоку выходил горячий воздух. Со временем радиатор забивается и требуется выполнить обслуживание компьютеров, путем его чистки и продувки. Самый действенный вариант – это воспользоваться воздухом под давлением на СТО, там, где качают колеса. Ноутбук отлично прочистится. Берегите клавиатуру от жидкости, если она на все таки попадет, то сразу попытайтесь ее высушить, обдувая клавиатуру из фена без нагрева. Сильно расстраиваться не надо, клавиатура меняется. Экран и внешнею поверхность лучше протирать микрофиброй, такая ткань не оставит разводов на глянце.

Обслуживание обычных ПК

Прежде чем открывать крышки, убедитесь, что на ней нет пломбы, а если есть, что гарантия закончилась. Даже когда на системном блоке стоит пломба, обслуживание компьютеров можно провести, просто продувая его через вентиляционные решетки. Со временем, от пыли и жира в воздухе, там где постоянно движется потоки тепла, нарастает борода из пыли. Она приводит к забиванию поверхности радиатора процессора, к заклиниванию вентиляторов, и прежде всего маленьких на видеокарте. Проще всего, его снять, они крепятся или на клипсах или на винтах и купить такой же в любом магазине – цена не большая. Если есть желание восстановить его самостоятельно или нет компьютерного магазина, то надо сковырнуть с обратной стороны резиновую заглушку, и на открывшейся оси вентилятора аккуратно удалить пыль. Затем капнуть одну каплю моторного масла, расшевелить ось и собрать как было – он еще послужит. Обслуживание компьютеров требуется выполнять не чаще одного раза в год. Оно гарантирует уверенную работу и отсутствие перегревов из-за неисправности систем охлаждения.