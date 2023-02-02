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Специфика безмасляных компрессоров

Сегодня, 13:45

ДЭН-ЕХ

Компрессоры активно рассматриваются для создания сжатого воздуха, поэтому область их использования довольно серьезная. При этом есть такие сферы деятельности, где к сжатому воздуху предъявляются повышенные требования по экологичности и чистоте. Как правило, это цеха, специализирующиеся на покраске, производство мебели, медицина, пищевая промышленность и некоторые другие. Для таких мест определяющее значение имеют температуры компрессора https://www.chkz.ru/about/stati/osnovnye-kontroliruemye-temperatury-kompressornoj-ustanovki.html. Специально под указанные требования конструкция компрессора была видоизменена таким образом, чтобы удалить смазку внутренних элементов компрессорным маслом. Воздух в сжатом виде не контактирует с технической жидкостью, поэтому на выходе не имеет в составе взвесей и масляных примесей, и может быть использован для изготовления продуктов питания либо медицинской стали.

Отсутствие в системе масла требует использования альтернативных вариантов сокращения трения. К примеру, во время производства рабочих элементов рассматривается сырье с минимальным коэффициентом трения. Помимо всего прочего, предусмотрен впрыск жидкости для того, чтобы сократить в камере рабочий температурный режим.

Безмасляные компрессорные установки https://www.chkz.ru/catalog/oilfree-compressors/den-shmb/ обладают рядом преимуществ. Самым важным считается чистота потоков воздуха на выходе. Помимо всего прочего, техника достаточно мобильна – при необходимости ее не составит сложностей перевезти и перемещать по объекту.

Конструктивное исполнение дает возможность использовать такие модели в любом положении и работать с ним сразу же после приобретения. В компании ДЭН-ЕХ https://www.chkz.ru/catalog/screw-compressors/elektricheskie/den-ex/ такие решения представлены в ассортименте.

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