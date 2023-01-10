Все виды сладостей!

Компания представляет большой ассортимент желейных конфет для оптовой реализации, среди которых польские, чешские, итальянские, испанские желейные сладости из натуральных компонентов. Конфеты потрясающе вкусные и яркие, подходят всем сладкоежкам, радуют не только вкусом, но и видом. Вся предлагаемая продукция сертифицирована. Кроме конфет, мы предлагаем ассортимент жевательных резинок, карамели, шоколадных орехов. Желейные конфеты – незаменимое лакомство людей, которые сидят на диете, поскольку лакомство является диетическим и не причиняет вреда фигуре. Предлагаемые конфеты полезные и вкусные. Желатин, содержащийся в конфетах, полезен для костей, употребление конфет становится, благодаря этому, полезным. Они полезны для пищеварения малышей, форма конфет радует видом. Так же у нас есть и жевательные резинки оптом.

Что предлагает компания?

Желейные фигурные конфеты – это желейные фигурки различных фруктовых вкусов и разной формы. В составе натуральный желатин, соки, компоненты. Благодаря пектину и агару обладают полезными свойствами. Отличный выбор для сладкоежек и детей. Лакричные конфеты имеют лечебные свойства, обладают специфическим вкусом, предназначены для гурманов сладостей. В рейтинге продаж лакрица занимает ведущее место, радует сластен неповторимым вкусом и ароматом. Ленточки и поленья – разновидность желейных конфет, в составе натуральные соки и компоненты. Бывают разных размеров и видов, очень кислые, кисло-сладкие и сладкие. Вкусная конфета поднимет настроение малышу и взрослому. Сегодня в продаже множество привлекательных и ярких леденцов, шоколадных конфет. При покупке следует обязательно интересоваться составом, чтобы не навредить здоровью. У нас так же есть и dr. pepper.

В чем отличие конфет?

Качественные конфеты должны быть от проверенного производителя в надежных магазинах. Оптовый интернет магазин http://www.drpepper-russia.ru/ сотрудничает с надежными европейскими производителями. Приобрести сладости можно через заказ партии от 500 грн по телефону или по электронной почте. Доставка осуществляется по Киеву и Украине. Европейские сладости отличаются интересным оформлением и оригинальным вкусом, рекомендуем приобрести их оптом, чтобы разнообразить ассортимент частного магазина. Взрослые и дети останутся довольны покупкой. «Ядохимикаты», яйца динозавра, клубничные подушечки, фруктовый салат – от таких названий дети будут в восторге. Европейские конфеты находятся на пике популярности. Леденцы с фруктовым вкусом и витамином С, производятся варианты с антиоксидантами и прополисом, без сахара, для освежения и простуды.