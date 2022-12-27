 Что такое модульные здания? » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Что такое модульные здания?

Что такое модульные здания?

27 декабря 2022

Компания предлагает строительство модульных зданий и домов с высоким качеством. Сейчас все больше людей заказывают модульные здания, что очень выгодно. Строительство осуществляется следующим образом: изготовленные на заводе модули транспортируются к месту монтажа. После изготовления фундамента, дом можно собирать и подключать к коммуникациям. Сборные дома бывают панельными, модульными, мобильными. Дома, построенные по канадской технологии, позволяют почувствовать тепло, уют и романтику утреннего солнца. Преимущество каркасных домов в возможности применять любые строительные материалы, выбирать лужайку у дома, вид с балкона, рисунок, цвет, продуманный комфорт, интересный дизайн. Красивый дом приносит радость хозяевам и случайным прохожим.

Какие дома строит компания?

Компания занимается строительством вилл, особняков, коттеджей, дач, частных загородных домов на заказ из разных материалов по различным технологиям деревянных и каменных. Мы строим также коттеджи различного класса и роскошные загородные резиденции. У нас работают штатные мастера-строители с большим опытом работы и профильным образованием. Направления деятельности компании: выпуск сборных модульных контейнеров различного назначения для проведения специальных мероприятий, гостиниц, сферы торговли, для строительных площадок и городков быстрого развертывания. Модульных зданий из ограждающих сэндвич панелей и стального каркаса для строительства и промышленности. Монтаж и поставка кровельных и стеновых сэндвич панелей, фасадных систем.

Какую продукцию предлагает компания?

Компания zbmz.ru выпускает также конструкции из щитовых сэндвич панелей, стального легкого каркаса из экологически чистых материалов, используемых в коттеджном и малоэтажном строительстве. Производит конструкции из деревянного бруса и каркаса. Оказывает услуги по консультационному инжинирингу и строительству объектов под ключ. Производственные мощности компании размещены на нескольких заводах, на которых работают профессиональные сотрудники, имеется профессиональное программное обеспечение. Это является залогом экономичности, эксклюзивности и надежности возводимых объектов. Их качество – лучший аргумент эффективности предлагаемой продукции и услуг. Сейчас мы производим быстровозводимые блочно-модульные здания из сэндвич-панелей, или по другому конструкции под жилищное строительство на нескольких заводах.С каждым годом быстровозводимые конструкции на строительном рынке завоевывают прочные позиции.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Преимущества строительства дома по каркасной технологии

Строительство дома - кому доверить?

Каркасные дома

Уютный коттедж

Строительство бани: мелочи и детали

Строительство домов из кирпича


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Декабрь 2022 (24)
Ноябрь 2022 (40)
Октябрь 2022 (12)
Сентябрь 2022 (14)
Август 2022 (25)
Июль 2022 (19)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж