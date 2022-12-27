Что такое модульные здания?

Компания предлагает строительство модульных зданий и домов с высоким качеством. Сейчас все больше людей заказывают модульные здания, что очень выгодно. Строительство осуществляется следующим образом: изготовленные на заводе модули транспортируются к месту монтажа. После изготовления фундамента, дом можно собирать и подключать к коммуникациям. Сборные дома бывают панельными, модульными, мобильными. Дома, построенные по канадской технологии, позволяют почувствовать тепло, уют и романтику утреннего солнца. Преимущество каркасных домов в возможности применять любые строительные материалы, выбирать лужайку у дома, вид с балкона, рисунок, цвет, продуманный комфорт, интересный дизайн. Красивый дом приносит радость хозяевам и случайным прохожим.

Какие дома строит компания?

Компания занимается строительством вилл, особняков, коттеджей, дач, частных загородных домов на заказ из разных материалов по различным технологиям деревянных и каменных. Мы строим также коттеджи различного класса и роскошные загородные резиденции. У нас работают штатные мастера-строители с большим опытом работы и профильным образованием. Направления деятельности компании: выпуск сборных модульных контейнеров различного назначения для проведения специальных мероприятий, гостиниц, сферы торговли, для строительных площадок и городков быстрого развертывания. Модульных зданий из ограждающих сэндвич панелей и стального каркаса для строительства и промышленности. Монтаж и поставка кровельных и стеновых сэндвич панелей, фасадных систем.

Какую продукцию предлагает компания?

Компания zbmz.ru выпускает также конструкции из щитовых сэндвич панелей, стального легкого каркаса из экологически чистых материалов, используемых в коттеджном и малоэтажном строительстве. Производит конструкции из деревянного бруса и каркаса. Оказывает услуги по консультационному инжинирингу и строительству объектов под ключ. Производственные мощности компании размещены на нескольких заводах, на которых работают профессиональные сотрудники, имеется профессиональное программное обеспечение. Это является залогом экономичности, эксклюзивности и надежности возводимых объектов. Их качество – лучший аргумент эффективности предлагаемой продукции и услуг. Сейчас мы производим быстровозводимые блочно-модульные здания из сэндвич-панелей, или по другому конструкции под жилищное строительство на нескольких заводах.С каждым годом быстровозводимые конструкции на строительном рынке завоевывают прочные позиции.