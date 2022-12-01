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Выбираем насос для повышения давления воды

Вчера, 23:07

За сегодняшними темпами строительства хронически не успевает развиваться соответствующая инфраструктура. Это относится и к водоснабжению высотных зданий. Душевые кабины, газовые колонки нуждаются в достаточном давлении воды для нормального функционирования и продолжительной эксплуатации. Жильцы устраняют проблему самостоятельно. Сегодня на рынке предлагаются устройства, обеспечивающие нужный напор на последнем этаже. Подобное решение будет оптимальным, оно не требует никаких разрешений. Насосы функционируют бесшумно, устанавливаются в любом помещении. Купить такое оборудование можно в фирменных магазинах Альфа Строй, которые открывают производители. Здесь можно приобрести оборудование, получить квалифицированную информацию по монтажу и эксплуатации насоса.

 

Как купить насос?

Подобные торговые точки предлагают гарантию на оборудование, оформят договор. Данная услуга платная, требует определенных затрат, но можно задуматься, если оборудование дорогое. Фирменные магазины размещаются в больших городах. В небольших городах насосы приобретают в магазинах сантехники, где необходимо выбирать из моделей многих производителей. Необходимо предварительно ознакомиться с характеристиками моделей насосов, информацией о производителях, сравнить стоимость в других магазинах. Можно приобрести оборудование в интернет магазине, здесь представлены официальные сайты торговых сетей или функционирующих исключительно в интернете. Для покупки не нужно искать торговые точки, в домашних условиях можно ознакомиться с ассортиментом, проконсультироваться с менеджером, оформить заказ.

 

Как выбрать насос?

При выборе необходимо определиться с целью приобретения: усилить напор или подать воду на верхние этажи. Для повышения напора необходим насос небольшой мощности. Он монтируется непосредственно в трубопровод. Во втором случае потребуется центробежный насос с гидроаккумулятором. Ручной режим оборудования обеспечивает постоянную работу. Необходимо следить за возможным перегревом насоса и отключить, чтобы исключить выход из строя. При автоматическом режиме регулирует насос датчик протока. При открывании крана включается насос. Этот режим эффективнее и экономичнее, насос защищен от сухого режима, прослужит дольше. Насосы классифицируются по методу охлаждения. Это производится крыльчаткой двигателя или перекачиваемой жидкостью. Во втором случае насос функционирует бесшумно.

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