Как снять квартиру в несколько кликов

Чтобы снять квартиру, необходимо обратиться в агентство по недвижимости, которое грамотно оформит договор с арендодателем. Агентством также проверяется право арендодателя сдавать в аренду данную квартиру. Это сводит к минимуму риск мошенничества. Агентство дает арендатору юридическую консультацию при нарушении договора арендодателем и позволяет сдать квартиру выгодно. Арендатор может пользоваться , находящимися в квартире вещами и проживать в ней. В договоре прописываются права арендатора, и они следующие: Если в квартире выполнены неотделимые улучшения, то арендатор может претендовать на компенсацию. Если такие улучшения выполнены без согласия арендодателя, то они не подлежат возмещению. Если по инициативе арендодателя договор расторгается, он возвращает аванс, кроме оплаты фактической аренды.

Какие права имеет арендатор?

Арендатор может до истечения срока расторгнуть договор, предупредив арендодателя в письменном виде за определенный срок до даты освобождения помещения. Арендная плата выплачивается в этом случае до освобождения помещения. Права арендатора в договоре, в зависимости от обстоятельств, могут быть изменены и дополнены. В договоре можно прописать содержание домашнего животного. Составлять договор риэлторы рекомендуют, независимо от срока, на который снимается квартира. Договор приобретает юридическую силу с момента подписания его обеими сторонами, каждая из которых получает подлинник экземпляра договора. Он содержит адрес жилья, срок, на который сдается жилье, регулировать порядок расчета, определяет ответственность и обязанности сторон. Хозяин при аренде квартиры берет с арендатора залог. Кстати вы можете сдать двухкомнатную квартиру на нашем сайте. Заходите на odincovo.sdat-kvartiru.com и выбирайте.

Как решаются возникающие проблемы?

Распространенным является вариант, когда арендодатель до окончания срока просит освободить площадь. Это неприятно, если перед этим арендатор сделал ремонт в счет арендной платы. Хозяин контролирует излишне происходящее в квартире: приходит без предупреждения и в отсутствие арендатора, роется в его вещах, складывает в арендованную квартиру ненужные вещи. Специалисты агентства оказывают клиентам юридическую консультацию. Советуют иногда обращаться в суд, но чаще решают мирным путем. Если арендатор выселен, но в суд обращаться не хочет, агентство подбирает квартиру со скидкой. Такой арендодатель вносится в черный список, с его квартирой работать больше не будут. Для арендатора самое надежное, если у агентства есть доверительное управление квартирой. При нанесении материального ущерба одной из сторон дело доходит до суда.