Правила сдачи квартиры

К выбору жилья стоит подойти внимательно и тщательно, чтобы в дальнейшем с выбранной квартирой или домом не возникло никаких проблем, и Вы полностью остались довольны качеством жилища и тем, насколько в нем хорошо и уютно жить. Так что покупая себе квартиру на территории, обращайте внимание на абсолютно все факторы, скажем так, "от" и "до", а то потом будут проблемы, в которых Вы сами будете виноваты. Так что не жалейте денег, времени и сил: выбирайте себе квартиру в так, чтобы Вы в ней смогли жить не один десяток лет - самостоятельно сдать квартиру сегодня желают многие.



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Будут у Вас клиенты или их не будет, будет напрямую зависеть от состояния квартиры и цены, установленной на нее. Если Вы, например, решили продать небольшую простенькую квартиру без ремонта и установили на нее вполне соответствующую цену, покупатели найдутся. Если же наоборот, Вы нереально завысили цену, то вероятность найти покупателей очень мала. В общем, постарайтесь все трезво оценивать, сопоставляя соотношение цены и качества Вашей квартиры, скажем так.



Если на среднюю квартиру будет установлена средняя цена, люди найдутся, не переживайте. Естественно, мы не можем Вам гарантировать того, что клиенты найдутся уже сегодня или завтра, иногда объявления стоят месяцами. Тут скорее все зависит от Вас и от того, умеете ли Вы заинтересовывать клиентов.