В любой сезон Вы увидите, что консервация бассейна необходима. В статье мы расскажем о преимуществах, которые имеют стационарные раздвижные павильоны для бассейна. Весенняя пора, начинает пригревать солнышко и, благодаря парниковому эффекту, в закрытом павильоне, прогретый днем воздух, остается теплым. Вода в бассейне с павильоном оттаивает быстрее, в сутки температура воды прогревается на два градуса. Если в бассейне присутствует система подогрева, через несколько дней можно плавать. Просто необходим уличный бассейн в летнее время. Когда бассейн не используется по назначению, он защищен павильоном и закрыт. Раздвинув конструкцию и прыгнув в воду, можно отлично освежиться жарким летним днем. Если вдруг похолодало или пошел дождь, закрыв павильон для бассейна, можно пользоваться бассейном в любую погоду.

В чем преимущества павильона?

Находиться в бассейне, при желании, можно целый день, не боясь полуденного солнца, поскольку качественный поликарбонат, из которого выполнены павильоны для бассейнов от https://krasnodar.pool.msk.ru из поликарбоната, защитит от ультрафиолета и солнечных ожогов. В закрытом состоянии павильоны для бассейнов спасут домашних животных и маленьких детей от падения в воду. Участок стал полностью безопасным. Павильон позволит купаться до поздней осени, сохраняя теплый воздух внутри. Купола для бассейна выполнены по принципу телескопической трубы, секции ездят по направляющим. Можно решить самостоятельно, закрыть или открыть бассейн - раздвижные павильоны для бассейнов в осеннее время устойчивы к порывистым ветрам, защищают от мелких веток, грязи, листвы, дождя, сохранят внутри теплый воздух. Сберегается тепло с помощью парниковым эффектом. Консервацию бассейна можно отложить на зиму. Так же у нас есть и хлор для бассейна и насосы Speck.

Как ухаживать за павильоном зимой?

Зима в России морозная, снежная и суровая, но инженеры из Германии учли особенности климата. Несмотря на кажущуюся прозрачность и легкость, конструкция павильона выдерживает снеговые нагрузки и очень крепкая. Зимой в сильные снегопады все, что нужно, это очистить снег с крыши. Если бассейн оборудован подогревом воды, то он не замерзает даже зимой. Его эксплуатацию можно возобновить в любой момент. Раздвижные павильоны изготовлены в Европе, большие павильоны легко сдвигают совершенно неподготовленные люди, благодаря установленному в павильонах роллерному механизму. Преимущества такого павильона для бассейна очевидны: раздвинули и плаваете на свежем воздухе, в закрытом с помощью сдвинутых секций павильоне получается купальный зал.