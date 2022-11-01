 Рак кишечника » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Рак кишечника

Рак кишечника

Вчера, 12:37

К онкологии кишечника относится группа заболеваний, возникающих в толстом кишечнике, который сегодня является наиболее поражаемым местом. Достаточно редко рак кишечника определяется до 40, а после возрастает в разы. Возникает подобная онкология в равном соотношении у обоих полов. Несмотря на появление множества современных методик, вероятность выздоровления осталась прежней. Это объясняется слишком поздним обращением пациентов. Если в семье фиксировались подобные онкологии, то существует определенный риск предрасположенности. Больший риск возникает, если у близких родственников диагностирован рак до 45. Если случаи частые, то риск велик. В этом случае следует обратиться в специальную клинику для полного обследования и выявления возможности заболевания. Симптомов ждать не следует, а лучше регулярно обследоваться с колоноскопией.

Когда имеется повышенный риск?

Врачи от www.mediccity.ru выделяют несколько редких состояний, когда повышается намного риск онкологии. Это наследственный аденоматоз, который отличается множеством доброкачественных опухолей, и шансы онкологии велики. Следующий тип – наследственный, связанный с ННРОК. Рак развивается в нескольких местах сразу. Понятие это собирательное, включает несколько видов опухолей, отлисающихся по размеру, строению клеток и др. Когда речь идет о толстой кишке, то опухоль может локализоваться в заднепроходном канале, в прямой или слепой кишке. В зоне риска государства с устойчивой экономикой. Так, все больше случаев наблюдается в США, Англии. В РФ такая онкология на четвертом месте. Болезни выстилки кишечника являются признаками предрасположенности к онкологии. Сложен вопрос с диагностикой рака кишечника. А ведь у язвенного колита похожие симптомы. Кстати про заболевания прямой кишки вы можете узнать на нашем сайте.

Что еще способствует образованию опухолей?

Кроме приведенных факторов в зоне риска есть еще несколько показателей, оказывающих влияние на развитие онкологии. Это недостаток физических нагрузок, избыточный вес, а также курение. Разберемся основательно о конкретном влиянии подобных факторов. Онкология кишечника может провоцироваться ошибками в питании. Как выяснили ученые, состав пищи оказывает самое большое влияние на развитие злокачественной опухоли ободочной кишки. Повысить вероятность развития онкологических заболеваний может еда, изобилующая протеинами и жирами, которую употребляют без совмещения с различными фруктами и овощами. Особенно высок риск онкологии кишечника у лиц, которые злоупотребляют алкоголем. Кстати о папиллома лечении вы можете узнать на нашем сайте.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глаза и их болезни при диабете

Лечение рака за рубежом

Как получить займы в кризис

Ефремов: благодарен за то, что ВГТРК пошёл на небольшой риск

Новой сезон "Наша Russia" на ТНТ

Ожирение оказалось заразным


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Ноябрь 2022 (3)
Октябрь 2022 (12)
Сентябрь 2022 (14)
Август 2022 (24)
Июль 2022 (19)
Июнь 2022 (16)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.