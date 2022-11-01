К онкологии кишечника относится группа заболеваний, возникающих в толстом кишечнике, который сегодня является наиболее поражаемым местом. Достаточно редко рак кишечника определяется до 40, а после возрастает в разы. Возникает подобная онкология в равном соотношении у обоих полов. Несмотря на появление множества современных методик, вероятность выздоровления осталась прежней. Это объясняется слишком поздним обращением пациентов. Если в семье фиксировались подобные онкологии, то существует определенный риск предрасположенности. Больший риск возникает, если у близких родственников диагностирован рак до 45. Если случаи частые, то риск велик. В этом случае следует обратиться в специальную клинику для полного обследования и выявления возможности заболевания. Симптомов ждать не следует, а лучше регулярно обследоваться с колоноскопией.

Когда имеется повышенный риск?

Врачи от www.mediccity.ru выделяют несколько редких состояний, когда повышается намного риск онкологии. Это наследственный аденоматоз, который отличается множеством доброкачественных опухолей, и шансы онкологии велики. Следующий тип – наследственный, связанный с ННРОК. Рак развивается в нескольких местах сразу. Понятие это собирательное, включает несколько видов опухолей, отлисающихся по размеру, строению клеток и др. Когда речь идет о толстой кишке, то опухоль может локализоваться в заднепроходном канале, в прямой или слепой кишке. В зоне риска государства с устойчивой экономикой. Так, все больше случаев наблюдается в США, Англии. В РФ такая онкология на четвертом месте. Болезни выстилки кишечника являются признаками предрасположенности к онкологии. Сложен вопрос с диагностикой рака кишечника. А ведь у язвенного колита похожие симптомы. Кстати про заболевания прямой кишки вы можете узнать на нашем сайте.

Что еще способствует образованию опухолей?

Кроме приведенных факторов в зоне риска есть еще несколько показателей, оказывающих влияние на развитие онкологии. Это недостаток физических нагрузок, избыточный вес, а также курение. Разберемся основательно о конкретном влиянии подобных факторов. Онкология кишечника может провоцироваться ошибками в питании. Как выяснили ученые, состав пищи оказывает самое большое влияние на развитие злокачественной опухоли ободочной кишки. Повысить вероятность развития онкологических заболеваний может еда, изобилующая протеинами и жирами, которую употребляют без совмещения с различными фруктами и овощами. Особенно высок риск онкологии кишечника у лиц, которые злоупотребляют алкоголем. Кстати о папиллома лечении вы можете узнать на нашем сайте.