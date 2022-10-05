В нашем современном мире практически каждый предприниматель нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. Благодаря оформлению кредитов можно с успехом закрыть хозяйственные, а также другие потребности бизнеса. С получением займа у предпринимателя появляется возможность приумножить свои финансы, расширить свой бизнес, ускорить достижение любой производственной цели. При оформлении займа бизнесмен может получить дополнительные ресурсы для расширения своего бизнеса.

Кредит во многих случаях представляется опорой нынешней экономики, необходимой частью финансового формирования. Он нужен как крупным компаниям, так и малым производным предприятиям.

Каждый предприниматель в нашей стране может получить кредит для ИП, ведь у нас много банковских учреждений. Но проблема в том, что обычно банки предъявляют к клиентам жесткие требования. Также часто требуется наличие поручителя или залогового обеспечения. В связи с такими условиями у многих бизнесменов будет повышенный шанс получить отказ.

Что делать, если не получается оформить кредит в банке? Многим банки могут отказать в предоставлении кредита на развитие бизнеса.

Допустимые причины отказа:

Незначительный промежуток времени ведения бизнеса или неудовлетворительный степень заработка. Бизнесмен либо юридическое лицо способен отыскать поручителя, представить бумаги на залоговое предоставление. Оформления кредита для ИП на покупку коммерческой недвижимости, транспорта, оборудования может быть связано с необходимостью внести первоначальный взнос, тем самым снижая риски для банковского учреждения.

Наличие непогашенной задолженности или нехорошая кредитная история. Бизнесмену необходимо закрыть ряд нынешних задолженностей, убедиться в отсутствии просрочек согласно платежам.

Отсутствие специализированных проектов в банке для частных предпринимателей. Лучше выбирать кредитные компании, у которых есть специальные программы помощи бизнесу, например, кредит для индивидуальных предпринимателей.

Несогласие банка кредитовать частных предпринимателей. В этом случае клиент имеет полное право подать заявку на ссуду в качестве физического лица, а также приобрести потребительский кредит, подходящий его степени заработка.

Любые предприниматели могут получить кредит для ИП в микрофинансовой организации. Отличной возможностью станет микрофинансовая организация «Инкар&S» («Деньги в помощь»), которая выдает кредиты малому и среднему бизнесу. Можно получить от 1 миллиона тенге до 10 миллионов тенге. Для этого необходимо перейти на сайт, заполнить анкету и оставить заявку.