Как лечить гепатит С

Главным недостатком данного препарата является то, что он стоит огромных денег по меркам обычных людей. Но именно для случаев подобного рода в наше время имеются препараты, которые являются альтернативой. Если говорить точнее, то препараты по доступной цене вы сможете приобрести в Индии. Все дело в том, что Индийские компании, такие как Biocon Ltd, Aurobindo Pharma Ltd, Cilpa Ltd и так далее, проделали огромный путь и добились получения официальной лицензии от компании Gilead для того, чтобы иметь возможность производить и реализовывать медицинские препараты Sovaldi. Главным аргументом в данном вопросе является то, что ценник на препарат Индийского изготовителя в несколько раз ниже, чем на американский оригинал. Чтобы вам было понятнее, то можно сравнить то, что курс лечения американскими препаратами обойдется в сто тысяч долларов, а вот то же самое лечение на Индийских препаратах будет стоить максимум пять тысяч, вы чувствуете разницу?

Какие дешевые лекарства пить при гепатите С?

Благодаря появлению аналогов, данную болезнь можно лечить по доступным ценам , ведь аналоговые лекарства стоят в несколько раз дешевле. Дженерики который противостоит гепатиту С производят в Индии, в Китае, Египте, Бангладеше. Но стоит отметить, что из этого списка лицензию на производство лекарств имеет только Индия, другие страны работают без нее.

Разрешение было получено

После долгих споров и разговоров американские компании в итоге дали официальное разрешение на производство аналоговых препаратов одиннадцати Индийским фармацевтическим компаниям. Помимо этого США представили требования, в которых указаны страны, куда Индии разрешается поставлять произведенные лекарства. Данный список содержит в себе девяносто - одну страну, именно там заболевания подобного рода имеют повышенное распространение. Однако в нашей стране вы сможете заказать Софосбувир в СПб только посредством интернета через сайт.



Китай и Египет занимаются производством препаратов, не имея официальной лицензии, а компании Индии работают, руководствуясь технологиями Gilead Sciences. Именно Индийские препараты могут быть полностью разрешены в нашей стране, ведь только там имеются все необходимые документы и доказательства действенности лекарств. Помимо этого представители компаний из США сами проводят контроль качества препаратов, это гарантирует их высокое качество.