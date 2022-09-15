Квартира на первом этаже является одним из самых удобных вариантов для тех, кто не любит подниматься по ступенькам и не любит ездить на лифтах. Но если коммуникации новых домов, которые относятся к разделу новостроек сделаны так, что первый этаж полностью изолирован от подвальных помещений, то если брать старые помещения, сырость и влага из подвала всегда поднимается наружу и это очень чувствуется на полу. Для того чтобы избежать загнивания досок, для того чтобы избежать постоянной сырости в помещении, нам приходится выбирать самые лучшие и самые качественные варианты отопления. Сегодня мы решили поговорить с вами о том, как сделать помещение теплым и комфортным, а главное сухим в зимний период времени года. Это также будет влиять на ваше здоровье, так что рассмотрите данный вариант всестороннее. Оценив все преимущества по достоинству.

Как избежать попадание сырости из подвала на первый этаж квартиры?

Если вы сталкивались с такой проблемой и желаете ее устранить, мы рекомендуем обратить внимание на приобретение системы тёплого пола. Теплый пол это отличный вариант для тех, кто желает сэкономить свои денежные средства, нервы и, конечно же, время. Теплый пол Теплолюкс купить вы можете на сайте компании и сразу заказать его монтаж. В таком случае ваше напольное покрытие будет служить вам значительно дольше, поскольку оно не будет подгнивать. Под напольным покрытием, между материалом и досками основания не будет собираться влага, не будет развиваться грибок, поскольку пол будет постоянно сухой из-за дополнительного источника тепла конкретно в этой области. Поэтому выбирая напольное покрытие вы можете сразу подобрать соответствующий вариант теплого пола для вас.

Какой теплый пол подойдет под линолеум, ламинат, паркет и пробковый пол?

Если вы выбираете Теплый пол Теплолюкс под линолеум и ламинат, то его необходимо приобретать с одноименным названием. Вы выбираете теплый пол под ламинат и размещаете его как сказано в инструкции. Если самостоятельно справиться с этой задачей у вас не получается, мы рекомендуем вам обратиться к специалистам компании, которые готовы выполнить монтаж по очень выгодной цене для вас. В таком случае вы одним выстрелом убиваете двух зайцев и получаете квалифицированную помощь, качественное оборудование и терморегулятор в подарок. Так вы сможете устанавливать нужную вам температуру тогда, когда это вам интересно.