В любом помещении очень красиво смотрятся люстры и светильники, изготовленные из хрусталя. Они наполняют комнату эффектными светящимися красками. Приобрести сегодня такой осветительный прибор не представляет особой проблемы, и вы можете купить люстру в Москве в любом специализированном магазине. При выборе хрустальной люстры необходимо знать некоторые важные моменты.

Люстры в стиле нестареющей классики

Хрустальные люстры Чехия классического типа всегда ассоциировались в головах граждан нашей страны с роскошью и шиком. Хрустальные подвески были искусно стилизованы под листья дуба или в форме слезы. Каскады подвесок красиво смотрелись в просторном загородном особняке, при этом, желательно чтобы высота помещения была достаточной. Как правило. В таких просторных комнатах и проводились различного рода торжественные мероприятия.

Подвесные хрустальные люстры

Если высота потолка в вашей квартире составляет не менее 3 метров, то для вашего помещения идеальным вариантом станет подвесная хрустальная люстра. Для крепления люстры на потолке устанавливается специальный крюк. Для более прочного крепления, люстра имеет страховочную цепь или провод. Многие варианты подвесных хрустальных люстр имеют сходство с привычной многим нам классикой. Современные варианты предусматривают установку цветного хрусталя, который гармонично вписывается в дизайн квартир. Люстры могут подбираться в зависимости от стилистики и размеров конкретного помещения. Хрустальные люстры от https://svetwsem.ru/ могут быть как элитными, так и весьма скромными, отличающимися сравнительно небольшой ценой.

Потолочные хрустальные люстры

Если ваша квартира отличается невысокими потолками и не большой площадью, то самым приемлемым вариантом выступают потолочные варианты хрустальных люстр. Потолочные конструкции отличаются более компактными размерами. Крепление данной конструкции происходит непосредственно к планке, которая прикрепляется к потолку. Потолочные люстры имеют различную форму – это могут быть как круглые, так и квадратные модели, которые хорошо освещают все пространство комнаты. Чтобы создать уютную атмосферу на кухне во время семейного обеда, устанавливают небольшие хрустальные светильники. Кухонные светильники покрывают специальным покрытием, которое весьма устойчиво к всевозможной кухонной грязи и жировым загрязнениям.