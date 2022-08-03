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Тур: Лучшие Вулканы 2022

Вчера, 10:49

Любителей отдыха в горах приглашаем в незабываемый тур, который называется Лучшие Вулканы. Здесь предложен обзор тура и пошаговое описание. Ознакомиться с информацией можно с мобильного устройства, связаться с оператором по поводу набора группы. Многие считают Камчатские туры вулканы безопасными, но это связано только с отсутствием жилья вокруг них. Здесь располагаются 36 вулканов, которые периодически просыпаются. Еще существует огромное количество потухших. Они занимают 40% поверхности полуострова Камчатка. Ученые насчитывают на Камчатке 300 дымящихся гор. Не удивительно, извержения и сопутствующие процессы формируют ландшафт полуострова. Природа края регулярно меняется, так как регулярно извергаются несколько вулканов, демонстрируя вулканическую и сейсмическую нестабильность.

Какие вулканы на полуострове?

Вулканы являются типичными для Камчатки. Недалеко от Петропавловска находится действующий Авачинский, который имеет высоту 2,7км и конусообразную вершину. Диаметр его кратера 500м, а высота составляет 700. В верху находятся 10 ледников. Так как вулкан расположен рядом с городом, подъем на него длится до 8 часов по специальной тропе. Это наиболее посещаемая достопримечательность полуострова. Самым известным вулканом гряды является Корякский, находящийся от города в 35км, его высота 3,5км. Он виден из любого места в городе и является его достопримечательностью. Вулкан привлекает большое число альпинистов крутыми склонами. Здесь нет массовых восхождений из-за сложности подъема. Взбираются на него лишь опытные альпинисты, для остальных восхождение может закончиться неудачей.

Что предлагает компания?

Интересным вулканом хребта выступает Карымская сопка, ее высота достигает 1,5км. Вулкан очень активен, с середины 19 века здесь зафиксировано двадцать извержений, в последние годы – дважды. Несмотря на удаленность от города на 115км, при больших извержениях пепел достигает Петропавловска. Мутновская сопка расположена от города в 80км, достигает высоты 2,3км. Отличие вулкана в том, сто он включает несколько конусов. Они составили со временем общий массив. Несмотря на маленький кратер, северо-западный имеет непрерывную вулканическую активность. Мы приглашаем всех любителей путешествий и экзотики посетить вулканы Камчатки, записавшись на уникальный тур.

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