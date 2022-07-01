Ремонт фургонов

Ремонт фургона необходим, несмотря на производителя и проводимые ТО. Без этого срок эксплуатации автофургонов значительно сокращается. Если шасси может отремонтировать любой подрядчик, то кузов должен ремонтировать специализированный автосервис. Компания имеет все условия для модернизации и восстановления любых моделей автофургонов - переделка фургонов в пассажирские производbтся на профессиональном уровне с применением качественных запчастей и материалов. Для ремонта изотермических моделей используются качественные утеплители, позволяющие на 30% повысить теплоизоляцию. Если в результате ДТП произошло повреждение бортов, крепления кузова, заклинивание дверей, автосервис устранит неполадки в короткие сроки. Для ремонта бортов применяется оцинкованный лист с цветной эмалью, что гарантирует сохранность бортов на длительный период.

Какие ремонты выполняет компания?

Для производства ремонтов компания обладает диагностическим сварочным и другим необходимым оборудованием. Современное оснащение позволяет выполнять любые виды ремонтов с качественным исполнением. Мы применяем исключительно оригинальные запчасти, продлевая срок эксплуатации автофургона. Если потребовался ремонт подобной техники, обращайтесь в наш сервис. Выполнение ремонта избавит от необходимости приобретения новой техники. Причиной обращения бывает износ техники, когда фургон активно эксплуатируется, часто совершает грузоперевозки, ему нерегулярно проводится ТО. При ДТП часто повреждаются борта и стенки фургона. Любое повреждение поддается восстановлению в нашем сервисе. Своевременное обращение в случае проблем с изотермическим фургоном позволит избежать проблем с порчей груза при транспортировке.

Какие гарантии предоставляет компания?

Компания производит ремонт автофургонов всех типов, среди которых промтоварные и рефрижераторные, ремонтирует цельнометаллические конструкции. Не существует ограничений по маркам и моделям, сервис принимает в ремонт серийные фургоны и индивидуальные модели, устраняет проблемы от коррозии до полного износа конструкции кузова. Работы производятся с использованием высококачественных материалов, гарантирующих длительный срок службы. Кроме ремонта, сервис предлагает переоборудование, утепление автофургона. На все ремонты компания предоставляет годовую гарантию. После окончания гарантийного срока можно обратиться в сервис по вопросам сервисного обслуживания, которое позволит значительно сэкономить на ремонтах. Отпадет необходимость приобретать новый фургон при качественном восстановлении прежнего.