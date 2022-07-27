В наше современное время существует огромное количество людей, которых интересует такой вопрос, как: как стать 1с программистом. В этой статье мы расскажем вам о том, как стать таким специалистом и вы узнаете обо всех преимуществах данной профессии. Конечно, прочитав эту статью вы также узнаете о том, что именно вам необходимо для того, чтобы стать профессионалом своего дела. Если вы желаете стать программистом, то сделать это можно и без дополнительного образования. Вы можете просто прочесть всю, необходимую для вас литературу и 1с приобрести сертификат о том, что вы, действительно, проходили курсы программиста.

О достоинствах

Если вы не знаете, как стать 1с программистом, то давайте для начала поговорим о преимуществах данной профессии. Во-первых, данная вакансия на сегодняшний день очень востребована на рынке труда. Также, следует отметить тот факт, что если вы будете иметь все развитые компетенции, то сможете зарабатывать весьма приличные денежные суммы. Также, программист - это творческая работа, в ходе которой вам необходимо будет решать различного рода задачи. Безусловно, следует отметить и тот факт что получив получив профессию программиста и разбираясь в программировании вы сможете работать удалённо. Возможно, следует отметить и тот факт, что квалифицированных специалистов в данной сфере деятельности достаточно мало. И наконец, вам следует знать о том, что с помощью автоматизации бизнес компании программа позволяет прогнозировать спрос на услуги.

Что необходимо знать?

Теперь давайте поговорим о том, какие знания вы должны иметь, если желаете работать программистом. Во-первых, вы должны знать язык запросов 1С. Во-вторых, вы в обязательном порядке должны уметь работать с обычными и управляемыми формами. Безусловно, вам следует знать также о том, что вы должны создавать отчеты на системе компоновки данных скд. Вы должны знать все объекты конфигурации, к ним vss можем отнести различного рода документы, регистры, справочники. Вы должны уметь настраивать обмен данными между разными конфигурациями. Также, вы должны эффективно принимать и выгружать данные в файлы таких форматов, как XML, MS Excel, MS Word. Также, следует сказать о том, что хорошие программисты в обязательном порядке должны знать о том, как осуществляются управления торговлей, должны разбираться в типовых конфигурациях, которые связаны с бухгалтерией предприятия, зарплатой и управлением персоналом. Получить все эти знания на сегодняшний день вы можете как с помощью дополнительного образования, так и с помощью различного рода курсов. Безусловно, курсы привлекательны для людей тем, что окончить их можно в разы быстрее, да и по стоимости они обойдутся вам весьма приятнее.