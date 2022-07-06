Летние лагеря

Многие родители, когда встает вопрос «отправлять ли ребенка в лагерь?» от https://lintastour.ru, делают свой выбор в отрицательную сторону. Они объясняют это тем, что присмотр за ребенком в лагере не сравниться с домашним уходом, что ребенок там простынет и заболеет, получит пищевое отравление, познакомиться с плохими ребятами и пр. Конечно, в чем-то может быть родители и правы. Но как известно, это только одна сторона медали.
Что же мы видим с противоположной стороны
Независимо от нашего желания, ребенок с каждым днем взрослеет. И следовательно, наступает такой период в его жизни, когда ему придется быть самостоятельным. В летних лагерях и развиваются такие качества ребенка как самостоятельное принятие правильного решения в трудной ситуации, умение общаться с малознакомыми людьми, уметь отстоять собственное мнение, да и просто постоять за себя. Детские лагеря являются хорошей школой приобретения вышеперечисленных навыков, именно здесь происходит взросление наших малышей. скачать dle 11.0фильмы бесплатно
По мнению психологов, ребенок должен учиться общаться со своими сверстниками начиная с семилетнего возраста. И наиболее благоприятная обстановка для такого общения – это летний лагерь на море.
Альтернативой детскому лагерю может стать детский отдых ребенка в деревне у бабушки и дедушки. Вместе с соседскими ребятишками они могут плескаться в теплой речке, бегать по зеленым лугам, собирать дары лесов. Но стоит заметить, что не у всех ребятишек дедушки и бабушки проживают в загородной местности. И тогда ребенок вынужден оставаться в городской квартире, довольно часто в полном одиночестве. Ведь родители проводят целый день в офисе, а вечером - не в состоянии уделить соответствующего внимания своему ребенку, так как сильно устали. На улицу детей очень часто одних не выпускают. И что же тогда остается? Только сидеть целый день, уткнувшись носом в телевизор или компьютер. Но такой пассивный отдых не будет способствовать правильному развитию детских способностей.
А ведь именно в летний период ребенку необходимо окрепнуть для предстоящего учебного года, познакомиться с новыми друзьями, научиться плавать, укрепить свое физическое здоровье и пр. конечно, при решении данного вопроса главное слово остается за родителями. Именно они решают, что для их ребенка является лучшим вариантом и принесет больше пользы как в физическом, так и в умственном развитии. Но все же, если у вас есть такая возможность, не оставляйте своего ребенка в замкнутом пространстве городской душной квартиры, а отправьте его в летний лагерь. Подарите ребенку радость и море незабываемых впечатлений! Кстати вы можете потом рассмотреть и детский лагерь осенние каникулы!