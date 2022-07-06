Летние лагеря

Многие родители, когда встает вопрос «отправлять ли ребенка в лагерь?» от https://lintastour.ru, делают свой выбор в отрицательную сторону. Они объясняют это тем, что присмотр за ребенком в лагере не сравниться с домашним уходом, что ребенок там простынет и заболеет, получит пищевое отравление, познакомиться с плохими ребятами и пр. Конечно, в чем-то может быть родители и правы. Но как известно, это только одна сторона медали.

Что же мы видим с противоположной стороны

Независимо от нашего желания, ребенок с каждым днем взрослеет. И следовательно, наступает такой период в его жизни, когда ему придется быть самостоятельным. В летних лагерях и развиваются такие качества ребенка как самостоятельное принятие правильного решения в трудной ситуации, умение общаться с малознакомыми людьми, уметь отстоять собственное мнение, да и просто постоять за себя. Детские лагеря являются хорошей школой приобретения вышеперечисленных навыков, именно здесь происходит взросление наших малышей.



По мнению психологов, ребенок должен учиться общаться со своими сверстниками начиная с семилетнего возраста. И наиболее благоприятная обстановка для такого общения – это летний лагерь на море.



Альтернативой детскому лагерю может стать детский отдых ребенка в деревне у бабушки и дедушки. Вместе с соседскими ребятишками они могут плескаться в теплой речке, бегать по зеленым лугам, собирать дары лесов. Но стоит заметить, что не у всех ребятишек дедушки и бабушки проживают в загородной местности. И тогда ребенок вынужден оставаться в городской квартире, довольно часто в полном одиночестве. Ведь родители проводят целый день в офисе, а вечером - не в состоянии уделить соответствующего внимания своему ребенку, так как сильно устали. На улицу детей очень часто одних не выпускают. И что же тогда остается? Только сидеть целый день, уткнувшись носом в телевизор или компьютер. Но такой пассивный отдых не будет способствовать правильному развитию детских способностей.



А ведь именно в летний период ребенку необходимо окрепнуть для предстоящего учебного года, познакомиться с новыми друзьями, научиться плавать, укрепить свое физическое здоровье и пр. конечно, при решении данного вопроса главное слово остается за родителями. Именно они решают, что для их ребенка является лучшим вариантом и принесет больше пользы как в физическом, так и в умственном развитии. Но все же, если у вас есть такая возможность, не оставляйте своего ребенка в замкнутом пространстве городской душной квартиры, а отправьте его в летний лагерь. Подарите ребенку радость и море незабываемых впечатлений! Кстати вы можете потом рассмотреть и детский лагерь осенние каникулы!