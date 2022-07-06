Гранитные памятники

Гранитные надгробия применяются издавна, натуральный материал имеет высокую долговечность и прочность, легко обрабатывается. Он не выгорает, не боится атмосферных осадков, легко чистится различными средствами. Гранит обладает разными оттенками, ему можно придать различную форму. Выпуск гранитных изделий – процесс трудоемкий, требует от исполнителя профессиональных навыков, специального оборудования, что позволяет производить изделия различных размеров и форм. Подобныепамятники из гранита очень долговечные и эффектно смотрятся. Гранитный памятник – важное решение, так как стоит он дорого, но цена соответствует свойствам камня. Компания имеет все необходимое оборудование для гравировки камня. Это дает возможность получать большое сходство портретов. Работы согласовываются до нанесения на гранит.

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Как заказать памятник?

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