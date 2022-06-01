Наша компания является представителем мансардных окон от российских и зарубежных производителей. Мансардными являются окна, которые встроены непосредственно в кровлю сооружения. Мансардные окна выполняют роль не только источника дополнительного освещения, они служат для защиты от атмосферных осадков. Следовательно, мансардные пластиковые окна являются конструктивной частью крыши. Поэтому, они обязаны соответствовать всем требованиям, которые предъявляются несущим элементам конструкций, а именно прочности, надежности и водонепроницаемости. Основной особенностью мансардных окон является их нахождение в плоскости наклонной крыши.



Вследствие углового крепления оконная конструкция испытывает очень большую нагрузку. Мансардное окно открывается только по центральной оси, хотя уже существуют некоторые модели, имеющие боковое открывание и открывание по верхней оси. Конструктивные особенности мансардных окон позволяют легко помыть и очистить окно. Такая конструкция обеспечивает хорошую обзорность. Специальная, уникальная фурнитура мансардных окон удерживает его в любом фиксированном положении.



Форма окон, предназначенных для мансард, может быть самой разнообразной. В большей степени это зависит от конфигурации кровли, ведь окно должно точно соответствовать изгибам и оригинальности данного строительного сооружения. Для этого специально разработана универсальная монтажная система, включающая в себя различные комплектации. Мансардные пластиковые окна Звенигород способны пропускать большее количество светового потока, обеспечивая тем самым, лучшую освещенность помещения.



Для различных регионов нашей страны разработаны различные стеклопакеты. Для холодных районов применяются многослойные, энергосберегающие пакеты, для жарких климатических условий можно воспользоваться светоотражающими, зеркальными или тонированными стеклопакетами. Большой популярностью пользуются мансардные окна с антиконденсатными и противоударными свойствами, самоочищающиеся стеклопакеты, или стеклопакеты с цветным стеклом.



Мансардные окна могут управляться при помощи дистанционного управления, а также они могут быть снабжены и другими системами управления и защиты. Мансардные окна зарекомендовали себя непревзойденным качеством. Они сделают любое помещение более уютным и светлым. Продукция нашей компании хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке. Но мы не останавливаемся на достигнутых результатах, постоянно улучшаем и совершенствуем продукцию, стараясь достичь новых европейских стандартов.