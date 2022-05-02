Выбираем качественные пластиковые окна

Если желаете заменить старые окна, о для этого лучше всего подойдут пластиковые окна, которые среди населения широко востребованы, имеют множество достоинств. Качество окон имеет большое значение при остеклении офисов и квартир. Важную роль играет монтаж окон, от него зависит качественная эксплуатация окон. Если при монтаже соблюдаются все требования, подобное остекление превосходит все другие виды. Окна обладают множеством преимуществ, к которым относятся: герметичность. Окна защищают от сквозняков, они не нуждаются в оклеивании. Стеклопакет сохраняет 20% тепла, обладает качественной шумоизоляция и звукоизоляция. Производители дают длительную гарантию на все окна ПВХ. Производство окон отличается безопасностью и экологичностью, они в особом уходе не нуждаются. Отлично противостоят погодным условиям, не разбухают, не промерзают.

В чем преимущества окон?

Невозможно представить капитальный ремонт без замены окон. Несмотря на популярность в мире окон ПВХ от https://golicyno.oknatek.ru/, устанавливают их не всегда. Чтобы разобраться в преимуществах окон, обсудим их преимущества. При установке окон ПВХ можно забыть о покраске и заклеивании, как в случае с деревянными окнами. Новые окна нужно лишь мыть мыльным раствором при необходимости, смазывать элементы фурнитуры пару раз в год. Большим преимуществом является применение антивандальной фурнитуры. Такие окна взломать трудно, на это уйдет много времени. Разбить стеклопакеты сразу не получится, о решетках на окнах можно забыть. Разнообразие расцветок и форм делают пластиковые окна уникальной находкой для желающих выполнить неповторимый интерьер. Можно заказать арочные или прямоугольные окна, а можно выбрать круглые, фигурные и другие окна.

Из чего делают профиль?

ПВХ относится к группе термопластов. Для изготовления оконных профилей в порошкообразный ПВХ добавляют вспомогательные пигменты и добавки, модификаторы, стабилизаторы, оказывающие влияние на свариваемость, качество поверхности, цветовой оттенок, устойчивость против атмосферных явлений, светостойкость. В качестве стабилизатора обычно применяется свинец, находящийся в пластике в биологически пассивном, связанном виде. В последнее время компании стали использовать соединения цинка и кальция вместо свинца. В полимерные материалы для повышения ударной вязкости добавляют модификаторы для повышения прочности деталей в процессе обработки. Такой профиль иногда называют модифицированным. Следует отметить, что содержание мономеров в килограмме профиля не более мг. При любой обработке профиля их выделение не происходит.