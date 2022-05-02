В разделе сайта представлены модели гранитных одинарных памятников, которые всегда можно изменить в соответствии с требованиями заказчика. Предназначены они для одиночных захоронений. На сайте представлены варианты оформления разных размеров и отличающимися видами гранита. Мы можем оформить надгробие по индивидуальному проекту. При заказе памятника Вы получаете преимущества: приемлемую стоимость, скорость изготовления памятников Нахабино, простоту установки. Одинарные памятники рассчитаны на одиночное захоронение, включает стелу, тумбу, а также цветник. Они могут отличаться формой и конструкцией. Верхняя часть выбирается из каталога. Сегодня популярностью пользуются гранитные изделия красные и черные. Главная плита выполнена из габбро, на нее устанавливают стеллу. Тумба может быть с орнаментом или классической.

Что предлагает мастерская?

Цветник складывают из бордюров. В каталоге представлены памятники, которые можно выбрать по фото готовых и установленных изделий. Можно сделать аналог или скомбинировать разные части. Рассчитаны одинарные на одно захоронение, отличаются числом составляющих деталей. Одинарные изделия: что следует знать перед приобретением или заказом в мастерской комплекса, который выполнен по индивидуальному проекту. Могильные памятники предлагаются одинарные и двойные. Наиболее востребованными являются одинарные, у нас представлен большой выбор. Ателье и мастерские предлагают множество разных вариантов готовых гранитных изделий и одинарных стандартного размера, а также оформления. Когда не знаете, где пробрести памятник, ознакомьтесь с представленными в каталоге изделиями с помощью фото.

Как выбрать?

Статья позволит определиться с выбором изделия на заказ, согласно эскизу, созданному нашими специалистами. Часто из одиночного необходимо сделать семейный памятник. Если на плите достаточно места, на нее можно нанести недостающий текст. Креста это не касается. По канонам крест устанавливается на похоронах. Когда желаете сохранить форму креста на памятнике, он должен обозначать место каждого. Следует помнить, что совместные захоронения разрешены не везде. Мемориальные комплексы являются категорией памятников, которые включают, кроме самого памятника, еще и разные скамейки, площадки, цветники и другие аксессуары. Одиночное изделие в подобном комплексе потребует намного больше пространства для установки. Администрацию об этом предупреждают заранее.