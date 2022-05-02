Бывают ситуации, которые требуют оперативного решения и каждая минута может стать решающей, подвести к тому или иному исходу событий. Тем более учитывая современный ритм жизнь, любое решение должно делаться быстро.

Сейчас, чтобы разрешить сложное финансовое положение никуда ходить не нужно, понадобятся минуты и минимальное количество действий.

1) Выбрать подходящий сайт онлайн займов, самое главное, надежный и скорый.

2) Пройти регистрацию, указав личные данные.

3) Отправить заявку кредитору.

4) Получить желаемые деньги и закрыть вопрос.

Преимущества онлайн займов по сравнению с кредитованием на местах огромные:

- освобождается пласт времени на другие дела, потому что человеку не требуется ехать в офис кредитного центра и вносить эту поездку в свои планы на день;

- подача заявки происходит удаленно, и из любой точки страны. Это значит, что жителям отдаленных поселков не нужно больше беспокоиться о том, одобрят ли кредит из-за отдаленного места прописки и проживания. Искать транспорт, чтобы доехать до города и собирать документы для оформления микрокредита;

- пакет документов – минимальный. Чтобы взять быстрый кредит понадобится только удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;

- режим работы позволяет гражданам отправлять заявки на финансовую помощь круглосуточно, так как исключается зависимость от режима функционирования бизнес-центра;

-в условиях постоянно появляющихся новых штаммов коронавируса, полностью исключается личный контакт. Однако всегда можно запросить звонок кол-центра или написать в ватсап.

- срочный заем переводится на банковскую карту в течение нескольких минут. Получив деньги можно быстро разрешить давящую на разум проблему.

В Казахстане одним из проверенных жителями сервисов является MoneyHelp. Адрес в сети: https://moneyhelp.kz.

Компания специализируется на коротких займах до заработной платы, поэтому процесс оформления проходит моментально.

Чтобы оформить быстрый кредит в МаниХэлп нужно:

-быть гражданином страны;

-в возрасте от 21 года до 68 лет;

- обладать всеми правами, быть дееспособным и полностью нести за себя ответственность;

- отправлять пенсионные отчисления в ЕНПФ.

Сумма к оформлению зависит от дохода, компания предлагает к получению от 15000 до 150000 тенге на срок до 25 дней. Процент зависит от срока, его отразит калькулятор перед подачей заявления на микрокредит.

Вернуть деньги можно также, не выходя из дома, воспользовавшись личным кабинетом на платформе и данными пластиковой карточки.