Сплит система - что это?

Давайте рассмотрим, что же такое – «сплит-система» и как выбрать хорошие сплит системы, и куда обращаться если вам нужна продажа кондиционеров казань?



Это самый распространенный вид кондиционеров на данное время, он состоит из 2 блоков: внутренний блок и наружный блок.



Если вы читаете схемы, то там обозначены цифрами следующие детали:

Один — это компрессор,

Два — является четырех ходовым клапаном,

Три — это часть электронной схемы, которая выполняет функцию управления,

Четыре — внешний вентилятор,

Пять — это конденсатор,

Шесть — это трубки, по которым движется хладагент,

Семь — вентилятор расположенный внутри кондиционера,

Восемь — испаритель,

Девять — фильтр, предназначенный для грубой очистки,

Десять — фильтр, предназначенный для тонкой очистки.

Давайте поподробнее рассмотрим работу сплит-систем

Итак, сначала о работе мульти системы. Мульти-сплит, это система, которая отличается он сплит-системы тем, что к одному блоку, подключается еще несколько, своеобразная сеть. В обычных случаях число блоков составляет от двух до четырех, а их мощность лежит двух до пяти кВт.

Рассмотрим подробно, работу мультисистемы

Установку мультисистемы, производит опытная команда, с квалифицированными специалистами, опыт работы у которых не менее трех лет. Стоимость установки по базовой цене составляет 3000 рублей.



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Хорошие сплит-системы в Краснодаре лучше всего заказывать в интернет магазинах, это очень удобно, плюс там вы сами можете выбрать понравившуюся вам технику. Если вас интересуют, какие то определенные тонкости, то вы можете спросить у консультантов интернет магазина, они вам все подробно объяснят.



Сплит-системы очень эффективны в своей работе, именно по этой причине многие ими пользуются, и остаются очень хорошего мнения.