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Сплит система - что это?

Сегодня, 00:39

Давайте рассмотрим, что же такое – «сплит-система» и как выбрать хорошие сплит системы, и куда обращаться если вам нужна продажа кондиционеров казань?

Это самый распространенный вид кондиционеров на данное время, он состоит из 2 блоков: внутренний блок и наружный блок.

Если вы читаете схемы, то там обозначены цифрами следующие детали:

  • Один — это компрессор,
  • Два — является четырех ходовым клапаном,
  • Три — это часть электронной схемы, которая выполняет функцию управления,
  • Четыре — внешний вентилятор,
  • Пять — это конденсатор,
  • Шесть — это трубки, по которым движется хладагент,
  • Семь — вентилятор расположенный внутри кондиционера,
  • Восемь — испаритель,
  • Девять — фильтр, предназначенный для грубой очистки,
  • Десять — фильтр, предназначенный для тонкой очистки.

Давайте поподробнее рассмотрим работу сплит-систем

Итак, сначала о работе мульти системы. Мульти-сплит, это система, которая отличается он сплит-системы тем, что к одному блоку, подключается еще несколько, своеобразная сеть. В обычных случаях число блоков составляет от двух до четырех, а их мощность лежит двух до пяти кВт.

Рассмотрим подробно, работу мультисистемы

Установку мультисистемы, производит опытная команда, с квалифицированными специалистами, опыт работы у которых не менее трех лет. Стоимость установки по базовой цене составляет 3000 рублей.

При покупке кондиционера в интернет магазине, вы можете увидеть всю интересующую вас информацию в мельчайших деталях. Кстати если вам требуется обслуживание кондиционера, то смело заходите на https://frizholod.ru/ и оформляйте заявку.

Хорошие сплит-системы в Краснодаре лучше всего заказывать в интернет магазинах, это очень удобно, плюс там вы сами можете выбрать понравившуюся вам технику. Если вас интересуют, какие то определенные тонкости, то вы можете спросить у консультантов интернет магазина, они вам все подробно объяснят.

Сплит-системы очень эффективны в своей работе, именно по этой причине многие ими пользуются, и остаются очень хорошего мнения.

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