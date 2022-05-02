Сплит система - что это?

Давайте рассмотрим, что же такое – «сплит-система» и как выбрать хорошие сплит системы, и куда обращаться если вам нужна продажа кондиционеров казань?
Это самый распространенный вид кондиционеров на данное время, он состоит из 2 блоков: внутренний блок и наружный блок.
Если вы читаете схемы, то там обозначены цифрами следующие детали:
- Один — это компрессор,
- Два — является четырех ходовым клапаном,
- Три — это часть электронной схемы, которая выполняет функцию управления,
- Четыре — внешний вентилятор,
- Пять — это конденсатор,
- Шесть — это трубки, по которым движется хладагент,
- Семь — вентилятор расположенный внутри кондиционера,
- Восемь — испаритель,
- Девять — фильтр, предназначенный для грубой очистки,
- Десять — фильтр, предназначенный для тонкой очистки.
Давайте поподробнее рассмотрим работу сплит-систем
Итак, сначала о работе мульти системы. Мульти-сплит, это система, которая отличается он сплит-системы тем, что к одному блоку, подключается еще несколько, своеобразная сеть. В обычных случаях число блоков составляет от двух до четырех, а их мощность лежит двух до пяти кВт.
Рассмотрим подробно, работу мультисистемы
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Хорошие сплит-системы в Краснодаре лучше всего заказывать в интернет магазинах, это очень удобно, плюс там вы сами можете выбрать понравившуюся вам технику. Если вас интересуют, какие то определенные тонкости, то вы можете спросить у консультантов интернет магазина, они вам все подробно объяснят.
Сплит-системы очень эффективны в своей работе, именно по этой причине многие ими пользуются, и остаются очень хорошего мнения.