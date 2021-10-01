Самые современные стили в оформлении баров, ресторанов и кафе

Любое уважающее себя заведение уже давно отказалось от стандартизованных и поэтому безликих интерьеров. Все большую популярность завоевывают эксклюзивные дизайнерские решения и индивидуальное проектирование. Ведь чем уникальнее оформлено помещение, тем больше оно запомнится посетителю, что сыграет свою роль в решении снова прийти в приглянувшееся место. Посмотрите например на chirik, вы точно не забудете такое заведение! Также многие делают ставку на самые современные технологии в оформлении. И если всевозможными голограммами на стенах или сцене уже никого не удивишь, то интерактивная барная стойка и 3D светильники вызовут восторг у любого. Ведь чем ярче шоу бармена у стойки (со всеми сопутствующими ему элементами), тем популярнее само заведение. Но одной технологией посетителей не удержишь, поэтому в оформлении помещения предпочтителен комплексный подход.

Какое оформление наиболее актуально в сегодняшних реалиях

Самые посещаемые заведения имеют собственную атмосферу, проработанные детали и делают упор на какой-то определенный стиль. Причем классических вариаций не так уже и много, гораздо привлекательнее идея создать что-то непохожее на других в имеющихся рамках.

Такой стиль, как минимализм, используют преимущественно рестораны с долгой историей. Хотя элементы данного стиля можно увидеть даже на территории фаст-фудов.

Если владелец заведения решит продемонстрировать свой хороший вкус и благополучие, то, скорее всего, его выбор падет на арт-деко. Основа стиля – качественные материалы в сочетании с яркими цветовыми решениями.

Молодежь предпочитает посещать клубы и бары, оформленные в стилях техно и хай-тек. Особое освещение, металлические поверхности и причудливые изгибы являются визитной карточкой таких заведений.

Всегда популярны этно-стили, хотя обычно встречается только восточная экзотика. Подчеркивается такое оформление национальной кухней.

Отсутствие какого-то определенного направления, как ни странно, тоже является стилем под названием китч. Смешение элементов разных стилей, ограниченное лишь полетом фантазии дизайнера, может дать потрясающий эффект.

Любое оформление можно сделать «изюминкой» заведения, тем самым привлекая все больше посетителей. Удобство, комфорт и креативные дизайнерские решения зачастую и являются главными составляющими успеха.